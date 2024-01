O escrivão testemunha enquanto um juiz avalia se deve conceder a Alex Murdock um novo julgamento por assassinato

Quando a Sra. Hill tomou posição na tarde de segunda-feira, ela disse que o Sr. Murdoch enfrentou perguntas difíceis de seu advogado, Dick Harboudlian, e do ex-presidente da Suprema Corte da Carolina do Sul, Gene Dole, que está supervisionando o caso.

Durante uma hora e 15 minutos de depoimento, a Sra. Hill negou veementemente ter falado com os jurados sobre o mérito do caso.

Senhor. A certa altura do julgamento de Murdock, diante de alguns jurados, o Sr. Hill admitiu que conversou com um oficial de justiça sobre o fato de Murdoch poder testemunhar e lembrou-se de ter dito aos jurados para tomarem cuidado. “Um grande dia.” Senhor. Ele disse que tinha um sentimento pessoal sobre a culpa de Murdock, embora não compartilhasse esse sentimento com nenhum jurado.

De janeiro a março de 2023 o Sr. Durante o julgamento do assassinato de Murdock, a Sra. Hill estava lá. Mais tarde, ele escreveu um livro sobre a investigação, que, segundo ele, rendeu a ele e a seu coautor cerca de US$ 100 mil. Ela admitiu recentemente Roubo Parte do prefácio do livro extraído de um rascunho do artigo da BBC.