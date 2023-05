Palantir, Novavax, Under Armour e muito mais

Dê uma olhada nas empresas que estão nas manchetes nas negociações do meio-dia.

Palantir – As ações da Palantir saltaram quase 20% depois que a empresa de software superou as estimativas do primeiro trimestre e disse que esperava lucro para o ano inteiro. A empresa está vendo uma forte demanda por sua nova plataforma de inteligência artificial, disse o CEO Alex Karp.

3D Systems – As ações da fabricante de impressoras 3D caíram 10,2% após o anúncio Lucros fracos no primeiro trimestre. A 3D Systems reportou uma perda ajustada de 9 centavos por ação sobre receita de US$ 121 milhões, enquanto analistas consultados pela Refinitiv esperavam uma perda de 7 centavos por ação e receita de US$ 128 milhões. A empresa reafirmou a orientação de receita para o ano todo e elevou suas expectativas de EBITDA ajustado para o ano todo, ao mesmo tempo em que cortou 6% de sua força de trabalho.

Novavax – O estoque de biotecnologia subiu 44% com notícias de dados promissores sobre vacinas e uma importante iniciativa de corte de custos que incluiu amplas demissões.

Skyworks Solutions — As ações caíram 6% depois de divulgar uma orientação fiscal para o terceiro trimestre mais fraca do que o esperado. A empresa de semicondutores prevê ganhos não-GAAP por ação de cerca de US$ 1,67, de acordo com a Street Account.

Under Armour – A empresa de vestuário caiu 5,3% depois que a empresa previu lucro por ação e lucro por ação para o ano inteiro que ficou aquém das expectativas de Wall Street. Mas a Under Armour conseguiu superar as expectativas dos analistas consultados pela Refinitiv nos resultados e resultados do quarto trimestre fiscal.

Fisker – As ações caíram 4,8% depois que os lucros do primeiro trimestre da montadora ficaram abaixo das estimativas de Wall Street. A Fisker disse que perdeu 38 centavos por ação, mais do que a perda de 30 centavos esperada pelos analistas consultados pela Refinitiv.

Plug Power – A empresa de combustível de hidrogênio caiu 14,1% depois de registrar uma perda por ação maior do que o esperado no primeiro trimestre. A Plug Power relatou uma perda de 35 centavos por ação, enquanto os analistas consultados pela FactSet esperavam uma perda de 26 centavos. A receita chegou a US$ 210,3 milhões, contra a estimativa de consenso de US$ 206,9 milhões.

Western Digital – As ações da fabricante de chips caíram quase 3% depois que a empresa registrou uma perda maior do que o esperado no terceiro trimestre fiscal. A Western Digital espera que sua receita no quarto trimestre fique na faixa de US$ 2,4 bilhões a US$ 2,6 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv.

PayPal – As ações da empresa de pagamentos digitais caíram 11% depois de registrar uma batida nas linhas superiores e inferiores. O PayPal elevou sua orientação para o ano inteiro, mas compartilhou uma orientação mais fraca do que o esperado para o período atual.

Sabores e fragrâncias internacionais – as ações caíram 7% depois que a empresa não atendeu às expectativas de receita para o primeiro trimestre, citando uma demanda mais fraca do mercado final e os efeitos do descarte de estoque do cliente, de acordo com a FactSet. De acordo com o FactSet, a orientação financeira do trimestre atual foi mais fraca do que as estimativas de Wall Street, e a empresa reduziu sua orientação para o ano inteiro.

DaVita – As ações da operadora de saúde subiram 13,5% depois que a empresa superou a receita e a orientação de ganhos para o primeiro trimestre, de acordo com a FactSet. A empresa está olhando para melhores tendências de volume e melhoria significativa do custo do trabalho e melhoria do ambiente macro.

Lucid Group – A fabricante de veículos elétricos caiu 7,7% devido a um relatório de resultados ruins. A Lucid registrou um prejuízo trimestral maior do que o esperado, enquanto os lucros ficaram aquém das estimativas de consenso dos analistas, disse a Refinitiv.

Trex Company — A fabricante de decks e guarda-corpos substitutos de madeira superou as expectativas dos analistas em 8,1% no primeiro trimestre e forneceu uma orientação de ganhos mais forte do que o esperado no segundo trimestre. A Trex previu uma receita de US$ 310 milhões a US$ 320 milhões no segundo trimestre, superando as expectativas de US$ 309,0 milhões, de acordo com a FactSet.

McKesson — McKesson subiu 7,4% depois de superar as expectativas do quarto trimestre. De acordo com a FactSet, a empresa de assistência médica registrou lucro ajustado de US$ 7,19 por ação, superando ligeiramente as estimativas dos analistas de US$ 7,18. A receita foi de US$ 68,91 bilhões, superando as estimativas de US$ 68,08 bilhões.

Shopify – As ações caíram 1,5% após um rebaixamento de excesso de peso para neutro pela Atlantic Equities. A classificação foi rebaixada, citando a empresa como “a melhor capacitadora de produtos da categoria, com fortes perspectivas de crescimento a longo prazo”.

Alphabet – A Alphabet, controladora do Google, subiu menos de 1% esta semana antes de sua conferência anual de desenvolvedores, onde a empresa anunciará seu novo modelo de linguagem ampla de uso geral, o PalM 2. Enquanto isso, o Google está pronto para lançar melhorias no Bart e na Pesquisa. “Experiências formativas”.

Shoal Technologies – As ações da empresa de tecnologia de energia solar subiram 19% no primeiro trimestre, após uma queda nas receitas e lucros. Citando uma avaliação atraente e ganhos promissores de participação de mercado, o Guggenheim atualizou as ações para comprar em uma nota na terça-feira.

FERGUSON – A empresa de materiais de construção aumentou 1,8% após uma atualização para compra pela Jefferies. A empresa disse que o desconto da empresa para seus pares está diminuindo.

Boeing – As ações avançaram 2,4% depois que a Ryanair disse que compraria pelo menos 150 aeronaves 737 Max 10 da fabricante de aviões.

Dish Network – A Dish perdeu 5,8% após relatar os ganhos do primeiro trimestre. O lucro por ação ficou em linha com as estimativas dos analistas de 35 centavos, enquanto a receita ficou aquém de US$ 3,96 bilhões contra a previsão de US$ 4,06 bilhões dos analistas consultados pela FactSet. A empresa perdeu mais assinantes de TV por assinatura do que no mesmo trimestre do ano anterior, mas perdeu menos assinantes de varejo sem fio do que no ano anterior.

— Samantha Subin da CNBC, Michelle Fox, Sarah Min, Hakyung Kim, Tanaya Machil e Yun Li contribuíram com reportagens