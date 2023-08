Falência de Evergrande: promotor imobiliário chinês entra com pedido de proteção do Capítulo 15 nos EUA

CNN

O Evergrande Group da China – que já foi o segundo maior incorporador imobiliário do país – pediu concordata na quinta-feira em Nova York.

A empresa com problemas tomou muitos empréstimos e deixou de pagar sua dívida em 2021, provocando uma grande crise de ativos na economia da China, que continua a sentir os efeitos.

Arquivado por Evergrande Capítulo 15 falência proteção, que permite que os tribunais de falências dos EUA lidem com um caso de falência envolvendo outro país. A falência do Capítulo 15 pode ajudar a melhorar a cooperação entre os tribunais dos EUA, devedores e tribunais de outros países envolvidos em processos de falência transfronteiriços.

Evergrande não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da CNN.

O impacto da inadimplência do Evergrande



O setor imobiliário da China existe há muito tempo Um importante motor de crescimento na segunda maior economia do mundo e responsável por 30% do PIB do país. Mas a inadimplência do Evergrande em 2021 causou ondas de choque nos mercados imobiliários da China, prejudicando os proprietários de imóveis e o sistema financeiro mais amplo do país.

A inadimplência da empresa ocorreu depois que Pequim começou a reduzir o endividamento excessivo de incorporadoras em um esforço para conter o aumento dos preços das casas.

Desde o colapso do Evergrande, vários grandes desenvolvedores na China, incluindo Cassia, Fantasia e Shimao Group, deixaram de pagar seus empréstimos. Mais recentemente, outra empresa imobiliária chinesa, a Country Garden, alertou que estava “em busca de várias medidas de gerenciamento de dívidas” – levando a especulações de que a empresa pode estar se preparando para reestruturar sua dívida enquanto luta para levantar dinheiro.

Os problemas do setor foram agravados pela desaceleração econômica geral do país.

A Evergrande é uma grande empresa com mais de 1.300 empreendimentos imobiliários em mais de 280 cidades. para seu site. A empresa também possui vários negócios não imobiliários, incluindo negócios de veículos elétricos, negócios de saúde e negócios de parques temáticos.

O Evergrande tem lutado para pagar sua dívida depois que oficialmente deixou de pagar sua dívida no final de 2021. O peso da dívida da empresa imobiliária atingiu 2,437 trilhões de yuans (US$ 340 bilhões) no final do ano passado. Isso é cerca de 2% do PIB da China.

A Evergrande disse em um comunicado à bolsa de valores no mês passado que perdeu US$ 81 bilhões em dinheiro de acionistas em 2021 e 2022.

No início deste ano, a empresa revelou seu tão esperado plano de reestruturação da dívida, a maior conquista da China. O desenvolvedor disse que chegou a “acordos vinculativos” com seus detentores de títulos internacionais sobre os principais termos do projeto.

“A reestruturação proposta aliviará a pressão sobre a dívida offshore da empresa e ajudará a empresa a retomar as operações e resolver problemas onshore”, disse Evergrande em um comunicado anunciando o plano.

Como parte do plano, Evergrande disse Os próximos três anos se concentrarão no retorno às operações normais, mas isso exigirá US$ 36,4 bilhões a US$ 43,7 bilhões em financiamento adicional. A empresa também alertou que, sem novos financiamentos, sua unidade de veículos elétricos corre o risco de fechar.

Depois disso, algum financiamento veio. No início desta semana, a empresa automobilística NWTN, com sede em Dubai, declarado Um investimento estratégico de US$ 500 milhões em troca de uma participação de aproximadamente 28% no EV Group da Evergrande.