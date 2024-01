Grandes ganhos de tecnologia e resultado da reunião do Fed: os futuros de ações pouco mudaram antes dos anúncios ao vivo

9 horas atrás

Os preços do petróleo subiram depois que mísseis disparados por milícias apoiadas pelo Irã mataram tropas dos EUA na Jordânia.

O benchmark global Brent foi negociado em alta de 0,35%, a US$ 83,84 por barril, na segunda-feira, enquanto os futuros do West Texas Intermediate dos EUA subiram 0,42%, para US$ 78,34 por barril.

Como aí consta casa branca, Três militares dos EUA foram mortos em um ataque de drone contra forças estacionadas em um posto avançado no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria, no domingo.

-Lee Ying Shan