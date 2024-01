Jogadores avaliando o mercado comercial de Klay Thompson e Andrew Wiggins – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Faltam apenas alguns dias para o prazo de negociação da NBA e espera-se que os Warriors tomem algumas medidas.

Ocupando o 12º lugar na Conferência Oeste com um recorde de 19-24, está claro que o Golden State precisa de mudanças, mas não está claro como será essa mudança. No entanto, Shams Sarania, do The Athletic, lançou alguma luz sobre o prazo final de negociação dos Warriors na manhã de segunda-feira.

“Os Warriors estão do outro lado da linha. Eles perderam seis dos oito jogos”, disse Sarania no programa “Run It Back” de Fantuel. “Já conversamos sobre isso. Todo mundo está na mesa, exceto Steph Curry. Então, quando você pensa sobre isso, realisticamente, Jonathan Kuminga, Brandin Bozimski, esses dois caras são os que se destacam. [and] Eles querem mantê-lo por muito tempo. Eles vêem [them] Avançando como parte de seu núcleo.

“Eles vão ligar para Andrew Wiggins, Chris Paul, e talvez estejam interessados ​​em um cara como Klay Thompson? Acho que essas são conversas muito abertas para os Warriors. um time que está cinco jogos abaixo de 0,500 e está em 12º. Existe. Então, vamos ver se há alguma mudança nos próximos 10 dias. “

Embora Wiggins e Ball tenham sido associados a vários rumores comerciais nas últimas semanas, a adição de Thompson pode ser uma surpresa para alguns.

Thompson jogou toda a sua carreira na NBA com os Warriors e foi aberto sobre o desejo de se aposentar da organização que o convocou com a 11ª escolha geral no Draft da NBA de 2011.

O Splash Pro tem lutado contra um início de temporada inconsistente, mas respondeu com vislumbres de seu antigo eu nos últimos jogos. O jogador de 33 anos tem média de 17,6 pontos em 42,1% de arremessos de campo e 38,5% de 3, além de 3,4 rebotes e 2,4 assistências em 42 jogos.

Enquanto isso, as primeiras lutas de Wiggins não desapareceram completamente. Wiggins tem médias baixas de carreira em quase todas as áreas, com 12,3 pontos em 43,4% de arremessos de campo e 31% de arremessos profundos em 39 jogos, com 4,2 rebotes e 1,6 assistências.

Suas dificuldades custaram-lhe seu lugar como titular em determinado momento da temporada, enquanto o técnico do Warriors, Steve Kerr, experimentava diferentes escalações para encontrar uma solução.

Embora os Warriors tenham jogado um ótimo basquete como um time, eles estiveram do lado errado em competições acirradas e realistas e perderam muitas vantagens.

Por enquanto, tudo isso é apenas especulação, mas os Warriors precisarão fazer grandes mudanças se quiserem voltar aos playoffs da NBA. E o relógio toca.

