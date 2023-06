Aaron Judge levanta Yankees com 19º home run, captura de destaque

Serviços de notícias da ESPN3 minutos de leitura

anjos — Aaron Juiz Ajudou a pagar seu bastão e sua luva no sábado Ianques de Nova IorqueAcertou seu 19º home run e depois fez um espetacular home run por cima da cerca 6-3 vitória sobre Los Angeles Dodgers.

O juiz, o MVP da Liga Americana, alinhou um line drive no corredor curto do campo esquerdo no sexto inning, enquanto se recuperava de uma derrota por 8-4 na noite de sexta-feira na abertura de uma série interliga de alto nível.

Homer, do apaziguador dos Dodgers Shelby MillerPercorreu apenas 360 pés, mas o drive de linha de 183,7 mph do juiz pousou nas arquibancadas baixas na frente do defensor esquerdo. David Peralta Tente dramatizá-lo.

No final do oitavo, o juiz pode ter salvado uma corrida para os Yankees com sua recepção rápida JD MartinezO forro está no canto direito do campo Max Muncy No primeiro andar e ninguém fora. O juiz pegou imediatamente antes que o touro batesse na porta, que se abriu parcialmente quando ele a atingiu.

O juiz segurou a bola e ficou de pé enquanto colocava um pé no bullpen, mas Muncie foi autorizado a avançar para o segundo lugar porque o juiz havia tecnicamente deixado o campo. O técnico do Yankees, Aaron Boone, discutiu brevemente a decisão do árbitro de enviar Muncie para o segundo lugar.

O Yankees liderava por 5–3 no momento da recepção do juiz e do tempo de alívio Michael King Ele aposentou os próximos dois rebatedores dos Dodgers para enviar o jogo para a nona entrada.

destro dos Yankees Gerrit Cole (7-0) se recuperou bruscamente em sua terra natal, o sul da Califórnia, eliminando cinco com duas caminhadas e permitindo apenas uma corrida. David PeraltaIn’s bloop RBI single. Ele foi retirado após 80 arremessos, o mínimo da temporada, aparentemente devido a uma distensão muscular.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.