Novos dados ligam a origem da epidemia a cães-guaxinins em um mercado de Wuhan

Um cotonete retirado de um carrinho no início de 2020 continha material genético do vírus e um cão-guaxinim, descobriu a equipe de pesquisa.

“Em uma dessas amostras, fomos capazes de descobrir com relativa rapidez que havia muito ácido nucleico de cachorro-guaxinim junto com ácido nucleico viral”, disse Stephen Goldstein, virologista da Universidade de Utah. Uma nova análise. (Os ácidos nucleicos são os blocos de construção químicos que carregam a informação genética.)

Depois que a equipe internacional se deparou com os novos dados, eles abordaram os pesquisadores chineses que haviam carregado os arquivos com uma oferta de cooperação, de acordo com as regras do repositório online, disseram os cientistas envolvidos na nova análise. Depois disso, a filmagem desapareceu do GISAID.

Não se sabe quem os removeu e por quê.

dr. disse Debaré. “A chave é ter mais dados”, disse ele.

Os cientistas envolvidos no estudo disseram que algumas das amostras também continham material genético de outros animais e humanos. Angela Rasmussen, virologista do Instituto de Vacinas e Doenças Infecciosas da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, disse que o material genético humano deve ser esperado porque as pessoas compram e trabalham lá. Conectado ao mercado.