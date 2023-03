Nova Zelândia banirá o TikTok em dispositivos conectados ao parlamento, citando questões de segurança

WELLINGTON, 17 Mar (Reuters) – A Nova Zelândia disse nesta sexta-feira que banirá o TikTok em dispositivos com acesso à rede parlamentar do país devido a questões de segurança cibernética, tornando-se o mais recente país a restringir o uso do aplicativo de compartilhamento de vídeo em dispositivos relacionados ao governo. .

As preocupações aumentaram globalmente com a possibilidade de o governo chinês acessar a localização dos usuários e os dados de contato por meio da empresa controladora chinesa do TikTok, a ByteDance.

A profundidade dessas preocupações foi enfatizada esta semana, quando o governo Biden exigiu que os proprietários chineses do TikTok alienassem suas ações ou o aplicativo poderia ser banido dos EUA.

Na Nova Zelândia, o TikTok será banido de todos os dispositivos com acesso à rede parlamentar até o final de março.

Rafael González-Montero, executivo-chefe do Serviço Parlamentar, disse em um e-mail à Reuters que a decisão foi tomada após consulta a especialistas em segurança cibernética e discussões com o governo e outros países.

“Com base nesta informação, o serviço determinou que os riscos são inaceitáveis ​​no atual ambiente parlamentar da Nova Zelândia”, disse ele.

Arranjos especiais podem ser feitos para aqueles que precisam de um aplicativo para fazer seu trabalho, disse ele.

A ByteDance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Falando em uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro Chris Hipkins disse que a Nova Zelândia opera de maneira diferente de outros países.

“Departamentos e agências seguem o conselho do (Departamento de Segurança de Comunicações do Estado) com base em políticas de TI e segurança cibernética… Não temos uma abordagem geral geral”, disse Hipkins.

A Força de Defesa da Nova Zelândia e o Ministério das Relações Exteriores e Comércio disseram na sexta-feira que já haviam implementado proibições do TikTok em dispositivos de trabalho.

Um porta-voz da Força de Defesa da Nova Zelândia disse em um e-mail à Reuters que a medida foi uma “abordagem preventiva para proteger a segurança” do pessoal.

Na quinta-feira, a Grã-Bretanha proibiu o aplicativo em telefones do governo com efeito imediato. As agências governamentais dos EUA têm até o final de março para remover o aplicativo dos dispositivos oficiais.

O TikTok disse acreditar que as proibições mais recentes são baseadas em “equívocos fundamentais” e são impulsionadas por uma geopolítica mais ampla, e gastou mais de US$ 1,5 bilhão em esforços mais rígidos de proteção de dados e nega as acusações de espionagem.

Reportagem de Lucy Cramer em Wellington, Louise Jackson e Renju Jose em Sydney e Josh Yeh em Hong Kong; Edição por Ann Marie Rowntree, Muralikumar Anantharaman, Edwina Gibbs e Jerry Doyle

