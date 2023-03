Esferas brilhantes de luz no céu do norte da Califórnia

Se você olhasse para o céu esta noite, poderia ter visto algumas luzes no céu. O que seria? Quem sabe. Os objetos são um conjunto de comunicações japonês chamado ICS-EF, que foi enviado para a Estação Espacial Internacional em 2009, disse ele. McDowell explicou que o objeto, catalogado como objeto 45265, orbitou a Terra por 3 anos como detritos espaciais e depois reentrou. Atualizaremos esta página quando soubermos o que é às 21h30 na Califórnia. Enquanto isso, se você tirou fotos ou vídeos dessas luzes piscando, adoraríamos vê-los. Chamadores de todo o norte da Califórnia e da área da baía ligaram para nossa redação para relatar que viram as luzes. Envie essas imagens/vídeos para news@kcra.com e nos dê permissão para usá-los para fins on-line e no ar.

Se você olhou para o céu esta noite, provavelmente viu algumas luzes no céu. o que é aquilo? O que seria? Quem sabe. Jonathan McDowell, astrônomo e astrofísico do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, foi ao Twitter para explicar o que os objetos poderiam ser. Os objetos eram um conjunto de comunicações japonês chamado ICS-EF, que foi enviado para a Estação Espacial Internacional em 2009, disse ele. McDowell explicou que o objeto, catalogado como objeto 45265, passou três anos orbitando a Terra como detritos espaciais antes de reentrar na Califórnia às 21h30. Se descobrirmos o que é, atualizaremos esta página. Por enquanto, se você tirou fotos ou vídeos dessas luzes piscando, adoraríamos vê-los. Chamadores de todo o norte da Califórnia e da área da baía ligaram para nossa redação para relatar que viram as luzes. Envie essas imagens/vídeos para news@kcra.com e nos dê permissão para usá-los para fins on-line e on-line.