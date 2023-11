Mais de 40 centímetros de neve atinge o Nordeste em tempestade com efeito de lago

Um inverno notável O clima atingiu comunidades em todo o Nordeste na manhã de quarta-feira, causando pelo menos um acidente de viação e atrapalhando o trajeto matinal.

Como esperado, no primeiro evento significativo de neve com efeito de lago da temporada, os Grandes Lagos e o interior do Nordeste receberam mais de 40 centímetros de neve nos últimos dois dias.

Constableville, Nova York, registrou a queda de neve mais forte de 42,7 polegadas.

Todos os avisos de neve com efeito de lago expiram às 7h de quarta-feira, mas algumas chuvas de neve dispersas continuarão nos Grandes Lagos ao longo do dia. Nenhuma neve forte é esperada durante a quarta-feira, mas ainda é possível 1 ou 2 polegadas de neve.

O Serviço Meteorológico Nacional em Buffalo, Nova York, disse que a visibilidade será drasticamente reduzida na manhã de quarta-feira, quando são esperados 2,5 a 5 centímetros de neve por hora durante o período de pico de viagens. A polícia de Buffalo disse que um alerta climático de inverno estava em vigor a partir das 4h e os motoristas deveriam ter cautela.

Uma previsão na manhã de quarta-feira dizia que as áreas mais atingidas seriam ao sul e sudeste do Lago Erie, com a neve se movendo para o norte.

A polícia de Killington, Vermont, disse que o motorista de um ônibus morreu quando colidiu com outro veículo na tarde de terça-feira. Mark J. de Rutland. Canton, 71, foi declarado morto no local, de acordo com um relatório policial.

A manhã de quarta-feira foi a mais fria da temporada em grande parte da Costa Leste, incluindo o sul da Flórida, com a cidade de Nova York atingindo temperaturas congelantes na casa dos 20 graus. A previsão é de que as temperaturas subam no fim de semana.

Forte neve na Rota 4 em Killington, Vermont, na terça-feira. Departamento de Polícia de Killington

O motorista do ônibus, Gary E., de North Clarendon, de 82 anos. Gilmore e a passageira não identificada foram levadas a um hospital local com ferimentos leves.

A forte neve atingiu a Pensilvânia, com um vídeo mostrando 15,5 polegadas caindo em Greene Township na noite de terça-feira.

A neve com efeito de lago ocorre quando o ar frio flui sobre os Grandes Lagos relativamente quentes e sem gelo, formando nuvens e, eventualmente, neve caindo na direção do vento nos lagos.