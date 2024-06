Alitos e Roberts discutem temas politicamente delicados nas gravações secretas do ativista liberal

CNN

–



Um ativista de esquerda divulgou na segunda-feira fitas secretas do juiz da Suprema Corte Samuel Alito e sua esposa e presidente do tribunal John Roberts discutindo temas politicamente sensíveis.

Numa conversa com um activista que se apresentava como um conservador religioso e que não revelou os registos que estava a preparar e a tornar públicos, o juiz Alito endossou a sua opinião de que “as pessoas que acreditam em Deus neste país conseguiram”. Temos de continuar a lutar por isso – para devolver o nosso país a um lugar piedoso. “Bem, eu concordo com você, concordo com você”, diz Alito.

Num outro momento, o activista apresenta-se como um católico devoto, dizendo à Justiça: “Não tenho a certeza se podemos negociar com a esquerda para acabar com a polarização. Acho que é uma questão de vencer.

“Acho que você está certo”, respondeu Alito. “Um lado ou outro – um lado ou outro vai vencer. Não sei. Quer dizer, pode haver uma forma de trabalhar, uma forma de conviver pacificamente, mas é difícil, você sabe, porque há diferenças em coisas fundamentais que são realmente inconciliáveis. Eles realmente não podem ser reconciliados. Então, não é como se você estivesse dividindo a diferença. ”

As gravações foram feitas pela autodenominada documentarista Lauren Windsor, que disse tê-las gravado durante um jantar oferecido pela Sociedade Histórica da Suprema Corte na semana passada. Os participantes não sabiam que os clipes de X estavam sendo gravados por Windsor, que os chamou de “áudio secreto”.

Pedra rolando Relatado pela primeira vez Nos registros.

Durante o evento da semana passada, Windsor também gravou secretamente a defesa que teve com o presidente do tribunal, John Roberts. Nessa conversa, o presidente pode ser ouvido numa gravação a refutar alguns dos pontos de vista de Windsor, incluindo a sua posição de que o Supremo Tribunal deveria “guiar” os Estados Unidos como uma “nação cristã”.

“Sim, eu não sabia que vivíamos numa nação cristã. Conheço muitos amigos judeus e muçulmanos que provavelmente diriam não”, diz Roberts no post. “Não é nosso trabalho fazer isso. É nosso trabalho resolver o máximo de casos que pudermos.

A CNN não obteve de forma independente o áudio completo dos comentários de Alito ou de sua esposa. Postado por Windsor em X Fazia parte de uma gravação maior que ele fez durante o evento. Roberts e Alito não responderam à CNN sobre as gravações secretas.

Os Alitos estiveram envolvidos numa controvérsia particularmente recente depois de os meios de comunicação social terem noticiado que duas bandeiras provocativas tinham sido hasteadas na propriedade do jurista conservador. O incidente junta-se a uma lista crescente de controvérsias éticas que têm atormentado o tribunal nos últimos anos e atraído o escrutínio de políticos e especialistas de todo o corredor.

Num clipe separado, onde Windsor novamente se representa como uma conservadora religiosa, Martha-Ann Alito pode ser ouvida lamentando um repórter estilo Washington Post que escreveu sobre ela e reclamando das “femnages” nas quais ela afirma “acreditar”. Juiz Alito) deveria contê-la.

O comentário veio depois que Windsor tocou no assunto Controvérsia da BandeiraO juiz Alito disse que sua esposa foi responsável por hastear duas bandeiras provocativas encontradas na propriedade de Alito, uma bandeira americana de cabeça para baixo em sua casa na Virgínia no início de 2021 e uma bandeira “Apelo ao Céu” em sua casa em Nova Jersey no verão passado.

“Então eles irão para o inferno”, diz Martha-Ann Alito na gravação. “Ele nunca me controla.”

Mais tarde, em sua conversa com Windsor, Martha-Ann Alito diz: “Ela quer hastear a bandeira do Sagrado Coração de Jesus porque tenho que olhar para a bandeira do Orgulho do outro lado do lago no próximo mês”.

“Ele fica tipo, ‘Oh, por favor, não coloque uma bandeira’”, diz ela, aparentemente se referindo a Justice. “Eu disse: ‘Não farei isso porque estou cedendo a você. Mas quando você se livrar dessa bobagem, vou colocá-lo no ar e enviar mensagens de texto para eles todos os dias, talvez todas as semanas Vou mudar as bandeiras.

Em outro momento da conversa, Windsor diz que os críticos de Martha-Ann Alito a estão “perseguindo” e que ela serve como “uma posição confortável para qualquer pessoa com uma crença religiosa”.

“Eu sou alemão. Eu sou alemão Minha herança é alemã. Você fica atrás de mim e eu vou devolver para você”, disse Martha-Ann Alito. “E haverá uma maneira. Não precisa ser agora. Mas haverá uma maneira – eles saberão.

James Duff, diretor executivo da Sociedade Histórica da Suprema Corte, criticou os registros em um comunicado na segunda-feira.

“Condenamos a gravação secreta dos juízes no evento, o que vai contra todo o espírito da noite”, disse Duff. “Os participantes são informados de que discutir casos atuais, casos decididos por juízes atuais ou a jurisprudência de um juiz é estritamente proibido e pode resultar na perda de adesão à Sociedade.”