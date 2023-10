Notificações ao vivo. Começa reunião do Banco do Japão

Sexta-feira, 27 de outubro de 2023, 15h35 EDT

O Bitcoin está a caminho de registrar sua melhor semana desde junho, depois que uma grande alta no início desta semana o empurrou para fora da faixa estreita em que esteve preso durante a maior parte do ano.

A moeda está a caminho de terminar a semana 14% mais alta, no nível de US$ 33.000, de acordo com a Coin Metrics. Por cerca de US$ 1.770, o Ether caminha para um ganho semanal de 10%. As métricas cambiais medem uma semana em criptografia, que é negociada 24 horas por dia, a partir das 16h00 horário do leste dos EUA, no mercado de ações, de uma sexta-feira à outra.

Os investidores estão observando de perto para ver se o Bitcoin consegue encontrar uma nova base nos níveis atuais. A próxima semana terá seu primeiro campo de testes com a reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, que começa terça-feira. Callie Cox, analista da empresa de investimentos eToro, observou que o bitcoin supera as ações nos dias do Fed, superando o S&P 500 em 10 dos últimos 13.

“A próxima semana pode ser o verdadeiro teste para a criptografia”, disse ele. “As notícias da indústria são encorajadoras, mas temo que os investidores tenham esquecido que estamos num ambiente agressivamente de taxas elevadas. A Fed reafirmará as taxas elevadas nos seus comentários na próxima semana. Essa poderá ser uma pílula difícil de engolir.”

“Eu não ficaria chocado se Powell cogitasse a ideia de um corte nas taxas”, acrescentou. “A inflação progrediu muito e, recentemente, sua linguagem tem sido mais agressiva do que o normal. Powell pode ser duro, mas qualquer tipo de flexibilidade atrairá as pessoas de volta a investimentos mais arriscados, como a criptografia.”

– Tanaya Machel