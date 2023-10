Julgamento de impeachment da 14ª Emenda começa no Colorado

Um tribunal em Denver começou a manhã de segunda-feira com algo que o país nunca viu antes: um julgamento para determinar se o candidato presidencial de um partido importante está qualificado para ser presidente.

A ação, movida em setembro por seis eleitores do Colorado com a ajuda do grupo de vigilância Citizens for Accountability and Ethics, com sede em Washington, alega que o ex-presidente Donald J. Argumenta que Trump é inelegível para a reeleição nos termos da Seção 3 da 14ª Emenda. A seção desqualifica qualquer pessoa que, após prestar juramento de apoio à Constituição, “se envolva em rebelião ou insurreição” contra ela.

Sr. para derrotar as eleições de 2020. Os esforços de Trump – Joseph R. Os demandantes dizem que as ações de Biden Jr. – incluindo suas ações antes e durante o cerco ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 – serão atendidas para bloquear sua certificação de vitória. Critérios de desqualificação.

A juíza do Tribunal Distrital Estadual, Sarah B. Wallace, está ouvindo o caso. Rejeitado Muitos solicitações de Senhor. O caso foi arquivado sem audiência nas últimas semanas por Trump e pelo Comitê Central Republicano do Colorado.