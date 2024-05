O lançamento do foguete turístico Blue Origin encerrará um intervalo de quase 2 anos

Em 31 de março de 2022, o foguete New Shepard da Blue Origin foi lançado do oeste do Texas. A missão NS-20 marcou a quarta missão espacial tripulada da empresa fundada por Jeff Bezos.

O foguete turístico da Blue Origin está pronto para enviar passageiros ao limite do espaço pela primeira vez em quase dois anos, encerrando um hiato provocado por um voo de teste não tripulado fracassado.

O foguete e a cápsula New Shepard decolaram das instalações da Blue Origin em uma fazenda particular no oeste do Texas durante uma abertura de janela às 8h30 CT (9h30 ET). O horário de lançamento esperado foi mudado para 8h52 CT (9h52 ET), um passo Atualização de domingo Do nada parece. A Transmissão ao vivo A missão, chamada NS-25, começará por volta das 8h12 CT (9h12 horário do leste), de acordo com o site da empresa fundada por Jeff Bezos.

O NS-25, o sétimo voo tripulado da Blue Origin, transportará seis clientes na cápsula: o capitalista de risco Mason Angel; Sylvain Chiron, fundador da cervejaria artesanal francesa Brasserie Mont-Blanc; O engenheiro de software e empresário Kenneth L. Hesse; a contadora aposentada Carol Schaller; Piloto Gobi Todakura; e Ed Dwight, presidente de 1961, John F. Capitão aposentado da Força Aérea dos EUA selecionado por Kennedy para se tornar o primeiro astronauta negro do país.

Embora tenha concluído o treinamento na Escola de Pilotos de Pesquisa Aeroespacial e recebido uma recomendação da Força Aérea, Dwight acabou não fazendo parte do corpo de astronautas da NASA. Tornou-se empresário e escultor; Um novo documentário da National Geographic sobre astronautas negros, “Corrida Espacial”, destaca a história pioneira de Dwight.

“Eu não tinha intenção de me tornar astronauta. Essa foi a última coisa na minha lista de desejos”, disse Dwight no documentário. “Mas quando sou desafiado, tudo muda.”

Bob Levy/Imagens Getty Ed Dwight participou da exibição do documentário “The Space Race” em Houston, em janeiro. Aos 90 anos, o presidente John F. Dwight vai ao espaço 60 anos depois que Kennedy o escolheu como o primeiro candidato negro a astronauta do país.

Dwight completará o desafio e alcançará o limite do espaço aos 90 anos, tornando-se a pessoa mais velha a atingir tais alturas, de acordo com um porta-voz da Blue Origin.

Durante a missão, a tripulação voará a três vezes a velocidade do som, ou mais de 3.200 quilômetros por hora. O foguete passará pela cápsula passando pela Linha Karman, 62 milhas (100 quilômetros) acima da superfície da Terra. O espaço é amplamente reconhecido como a altura inicial – mas há mais area cinza.

No auge do voo, os passageiros experimentarão alguns minutos de leveza e vistas espetaculares da Terra através das janelas da cabine.

Solte após um golpe missão científica desenroscada Em dezembro – um ano antes do primeiro acidente de voo do projeto New Shepard.

Um novo foguete e espaçonave Shepard devem lançar um lote de instrumentos científicos em 12 de setembro de 2022. Mas durante um minuto de vôo, o foguete resiste ao Max Q – isso representa o momento de pressão máxima em um veículo. Isso acontece quando o foguete está em uma altitude relativamente baixa – a atmosfera ainda é densa – mas a espaçonave está se movendo em alta velocidade, o que cria forte pressão no veículo.

Naquele momento, o foguete expeliu chamas enormes. A bordo do foguete, a cápsula New Shepherd ativou seu sistema de lançamento separado – acionando um pequeno motor para decolar com segurança do foguete extinto. O sistema funcionou conforme planejado, lançando a cápsula de paraquedas para um pouso seguro.

Depois da aparência azul revelado A causa da falha foi um problema com uma grande ponta cônica do motor que fazia com que o escapamento queimasse na parte inferior do foguete. Os computadores de bordo detectaram com precisão a falha e desligaram o motor, disse a empresa.

Aparência azul A missão NS-25 transportará uma tripulação de seis pessoas, incluindo (a partir da esquerda) Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Ed Dwight, Gopi Thotakura, Mason Angel e Carol Schaller.

A Blue Origin disse que não houve feridos no solo e que as cargas científicas e a cápsula poderiam voar novamente.

Mas o foguete caiu de volta no chão com o motor fora de ação e destruído. Normalmente, após o lançamento do New Shepard, o propulsor do foguete o guia para um pouso vertical seguro para que possa voar novamente.

Durante uma entrevista em dezembro com o podcaster Lex Friedman, Bezos disse que o sistema de escape que enviou a cápsula para um local seguro foi a peça de engenharia mais difícil de todo o foguete – mas que “estou confortável em deixar qualquer um ir no New Shepard”.

“O impulsionador (do foguete) é tão seguro e confiável quanto podemos fabricá-lo”, acrescentou Bezos. “A densidade de potência é tão grande que você não pode ter certeza de que nada vai dar errado. … Portanto, a única maneira de melhorar a segurança é ter um sistema de fuga.

“Na minha opinião, um veículo de turismo deveria ser projetado… para ser o mais seguro possível”, disse ele. “Você não pode fazer isso com total segurança. É impossível.”

Reparação de foguetes e retorno ao serviço



A Administração Federal de Aviação, encarregada de licenciar lançamentos de foguetes comerciais e garantir a segurança pública, supervisionou a investigação sobre a falha. Uma investigação revelou que o bocal do motor falhou porque a empresa experimentou temperaturas mais altas do que o esperado.

Para resolver o problema, a Blue Origin implementou “mudanças de design na câmara de combustão” – a parte do motor onde o combustível se mistura com o oxidante para torná-lo explosivo – e ajustou “parâmetros operacionais”, ou dados que a empresa usa para modelar voos seguros.

“Alterações adicionais no projeto do bocal melhoraram o desempenho estrutural sob cargas térmicas e dinâmicas”, disse a empresa em março de 2023. Relatório.

A FAA concluiu formalmente a investigação do acidente em 27 de setembro de 2023, exigindo a implementação de 21 “ações corretivas” antes que a Blue Origin possa retornar ao voo. A empresa não divulgou detalhes sobre quais são essas medidas. Referindo-se à declaração Contém dados proprietários e controle de exportação dos EUA Informações e não disponíveis para divulgação pública.

As mudanças e o voo bem-sucedido da New Shepard em dezembro incentivaram a empresa a reiniciar suas viagens ao espaço para quem busca emoções fortes.

Antes da falha de setembro de 2022, os foguetes New Shepard realizaram 22 missões consecutivas bem-sucedidas – seis delas com passageiros. Bezos voou em um foguete Em 2021, outros notáveis ​​turistas espaciais anteriormente transportados no veículo incluem o elenco de “Star Trek” William Shatner e apresentador do “Good Morning America”. Michael Strahan.

Madeline Holcombe da CNN contribuiu para este relatório.