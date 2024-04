Notícias sobre o câncer de Kate Middleton: especialista revela como a aparição pública de King na Páscoa pode ajudar a princesa

Fãs reais que viram o rei Charles no culto de Páscoa: ‘Ele é muito bom’

Os monarquistas e membros do público que compareceram ao culto religioso do Domingo de Páscoa no Castelo de Windsor ficaram maravilhados ao ver o rei Carlos III, que se dizia estar com boa saúde. O Rei acompanhou a Rainha numa visita à Capela de São Jorge, a sua aparição pública mais importante desde o diagnóstico de cancro. Charles apertou a mão e falou aos que estavam reunidos no castelo em uma caminhada surpresa após o serviço religioso, dizendo-lhes: “Vocês são muito corajosos estando aqui no frio.” Muitos presentes enviaram seus melhores votos à Princesa de Gales, que compartilhou a notícia de seu diagnóstico de câncer no início deste mês.