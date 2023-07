McCall diz ‘me preocupo’ com o ‘custo’ de trazer o soldado Travis King de volta da Coreia do Norte

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul, disse no domingo estar preocupado com o fato de a Coreia do Norte exigir concessões dos Estados Unidos em troca da libertação do norte-americano Travis King, que fugiu da Coreia do Sul pela fronteira na semana passada.

“Ele está desistindo? Acho que ele está fugindo de seus problemas”, disse McCaul, R-Texas, à co-apresentadora do programa “This Week” da ABC, Martha Raddats, referindo-se à disciplina pendente de King, que foi detido na Coreia do Sul por quase dois meses após uma disputa local.

“É o lugar errado. Mas estamos vendo isso com Rússia, China, Irã – quando eles capturam um americano, especialmente um soldado, eles cobram um preço”, disse McCall. “É com isso que estou preocupado.”

King, um soldado de 2ª classe do exército de 23 anos, estava voltando para os Estados Unidos no início da semana passada quando, em vez disso, deixou um aeroporto em Seul e se juntou a um grupo de turismo em direção à fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

Ele deveria voar para o Texas para enfrentar “processos administrativos pendentes de separação por condenações estrangeiras” e foi recentemente libertado após 47 dias em um centro de detenção sul-coreano.

Desde a entrada de King no país, a Coreia do Norte – que não tem vínculos formais com os Estados Unidos – não respondeu às perguntas sobre seu status, como o governo Biden continuou pressionando. Em uma declaração por meio dos militares, a família de King disse que “pede privacidade enquanto trabalhamos para o retorno seguro de nosso filho”.

Não está claro publicamente o que levou King a fugir, embora uma autoridade tenha dito no ano passado que ele não voltaria aos Estados Unidos.

“Tenho certeza de que ele não foi bem tratado”, disse McCall no domingo. “Acho que foi um grande erro da parte dele e espero que possamos recuperá-lo.”

O incidente de King ocorre quando os EUA enviam um submarino movido a energia nuclear para a Coreia do Sul pela primeira vez em quatro décadas. A presença do USS Kentucky atraiu oposição da Coreia do Norte, onde Radatts viajou exclusivamente da Coreia do Norte, que testou um míssil balístico intercontinental no início deste mês.

“Essa é uma boa ideia?” Raddats pressionou a presença do submarino em McCall. “Porque agora?”

“É uma projeção da força que precisamos agora para impedir a invasão”, disse McCall. “Estamos vendo muita agressão – não apenas foguetes lançados do mar da Coreia do Norte e do Japão, mas também a agressão que estamos vendo da China. [regarding Taiwan].”

“A Coreia do Norte precisa saber que temos superioridade em submarinos e submarinos nucleares. Precisamos colocar na cabeça deles e na cabeça do presidente Xi que se eles fizerem algo militarmente agressivo, haverá consequências”, acrescentou McCall, referindo-se ao presidente chinês Xi Jinping.

Questionado sobre o que mais os EUA poderiam fazer para atenuar as ambições nucleares da Coreia do Norte após décadas de negociações e pressões fracassadas, McCaul reconheceu que o ciclo não foi bem-sucedido. “Isso nunca vai funcionar… e você está certo”, disse ele a Raddats.

“É muito complicado”, disse ele, apontando para o papel potencial da Coreia do Norte em futuras operações militares com a China, acrescentando que uma “diplomacia mais criativa” seria uma alternativa.

“Eu acho que você vê porque [Indo-]”A frota do Comando do Pacífico está lá para deter e interromper a Coreia do Norte no caso de um conflito com Taiwan”, disse ele.