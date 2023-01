Águias vs. Previsão do 49ers, probabilidades, spread, hora de início: 16-6 escolhas com base no modelo de jogo do campeonato NFC de 2023

o Philadelphia Eagles Coloque em uma clínica ofensiva na rodada divisional dos Playoffs da NFL 2023, mas eles enfrentarão um teste muito mais difícil quando o fizerem. São Francisco 49ers Domingo é o jogo do campeonato NFC de 2023. O campeão da NFC East, Filadélfia (15-3), ganhou 416 jardas no total, incluindo 268 no solo, em uma vitória de 38-7 sobre seu rival de divisão no fim de semana passado. Gigantes de Nova York. Agora, os Eagles enfrentarão uma defesa do 49ers com média de 300,6 jardas permitidas na NFL durante a temporada regular. O San Francisco (15-4) ampliou sua seqüência ininterrupta para 12 jogos com uma vitória por 19-12 sobre o Dallas no último domingo.

O pontapé inicial do Lincoln Financial Field está marcado para as 15:00 ET. As últimas probabilidades Eagles vs. 49ers do Caesars Sportsbook têm a Filadélfia como favorita de 2,5 pontos, com um over/under para um total de pontos de 45,5.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, tem $ 7.000 a mais para os jogadores de $ 100 com melhor classificação.

O modelo ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch em cada um dos últimos seis anos e ganhou mais de 94% das pick-ups da NFL quatro vezes nesse período. Qualquer um que o seguisse era superior.

Agora, a modelo está de olho Águias x 49ers E bloqueado em suas escolhas e previsões do NFC Championship Game. Agora você pode acessar a SportsLine para conferir as opções de modelos. Aqui estão Probabilidades da NFL Caesars Sportsbook e 49ers vs. Tendências para as águias:

Eagles x 49ers Spread: Filadélfia -2,5

Águias vs. 49ers Acima/Abaixo: 45,5 pontos

Águias vs. Ordem de pagamento dos 49ers: Philadelphia -145, San Francisco +122

PHI: Os Eagles estão 6-2 em seus últimos oito jogos do playoff contra o spread

SF: 49ers estão 9-1 ATS em seus últimos 10 jogos após uma vitória direta.

jogo especial | Philadelphia Eagles vs. São Francisco 49ers

Por que as águias podem se esconder?

San Francisco ficou em segundo lugar na liga contra a corrida em 2022 (77,7 jardas permitidas), então a Filadélfia terá mais sucesso no ar. O ataque aéreo dos Eagles ficou em nono lugar na NFL (241,5 jardas) e o 49ers lutou contra o passe, rendendo uma média de 222,9 jardas. Essa deve ser uma boa notícia para o wideout AJ Brown, que estava insatisfeito com sua falta de envolvimento contra o Giants no fim de semana passado.

Brown, de 25 anos, que foi convocado na última temporada pelo Tennessee, foi alvo seis vezes na vitória, mas teve apenas três recepções para 22 jardas. Ele teve uma tremenda primeira temporada regular, no entanto, conseguindo 88 passes para 1.496 jardas (quarto na NFL) e 11 touchdowns (empatado em terceiro). Filadélfia tem outra opção forte para Jalen Hurts, já que Devonta Smith teve 95 recepções para 1.196 jardas e sete TDs antes de registrar 61 jardas e uma pontuação em seis recepções no último fim de semana. Aqui está uma olhada em qual time escolher.

Por que os 49ers podem se esconder

Muitos ainda olham para a inexperiência do quarterback Brock Purdy e questionam se ele pode lidar com a pressão dos playoffs da NFL em 2023, mas ele já tem mais vitórias na pós-temporada do que o companheiro de equipe da Filadélfia, Jalen Hurts. Purdy, de 23 anos, a última escolha no Draft de 2022 da NFL, substituiu o lesionado Jimmy Garoppolo na semana 13 e levou San Francisco a oito vitórias consecutivas. Completou 62,7% de suas tentativas de passe sem interceptação para 546 jardas e três touchdowns nos playoffs da NFL de 2023.

Wideout Tebow Samuel é o principal alvo de Purdy nesta pós-temporada, com 10 recepções para 178 jardas e um TD. O tight end George Kittle teve sete recepções para 132 jardas, enquanto os running backs Christian McCaffrey e Elijah Mitchell conseguiram cada um um passe de pontuação. Nas sete partidas de Purdy, Kittle tem 29 recepções para 425 jardas e sete de seus 11 touchdowns. Aqui está uma olhada em qual time escolher.

Como fazer escolhas entre Eagles e 49ers

