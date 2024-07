As ofertas do Amazon Prime Day Apple incluem grandes descontos em AirPods, iPads e outros gadgets que testamos até 2024.

A Apple lançou dois tamanhos do novo iPad Pro, cada um com o chip M4 mais recente, em maio. Atualmente, o único hardware da Apple com o silício mais recente da empresa é o tablet Pro. Para o Prime Day, você pode encher iPad Pro de 11 polegadas com 256 GB Uma economia de US$ 919, abaixo do preço de tabela de US$ 999. Algumas pessoas podem encontrar um cupom de US$ 20 que podem juntar, o que reduz ainda mais o preço.

O Modelo de 13 polegadas Caiu para US$ 1.198 em vez do adesivo completo de US$ 1.299 com a mesma capacidade. Antes disso, os maiores descontos que vimos foram de US$ 70 e US$ 100 nos dois modelos, respectivamente. Ficamos impressionados com a tela impressionante e o desempenho extremamente poderoso do iPad Pro, como você pode ver em nossa análise, mas o chamamos de “proibitivamente caro”. Este desconto pode mudar um pouco as coisas.