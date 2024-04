As ações da DJT de Trump despencaram depois de registrar uma grande perda em 2023

Nova Iorque

CNN

–



Ações O proprietário da Truth Social, Trump Media & Technology Group, faliu na segunda-feira, com a empresa perdendo mais de US$ 58 milhões e registrando a receita mais baixa em 2023.

Alguns especialistas dizem que as estatísticas sublinham que a avaliação multibilionária da mídia de Trump desafia a lógica e lembra uma mania de ações de memes.

Em um regulamento Arquivamento Na segunda-feira, a Trump Media disse que perdeu US$ 58,2 milhões em 2023, em comparação com um lucro de US$ 50,5 milhões em 2022.

O proprietário do Truth Social gerou apenas US$ 4,1 milhões em receita, embora deva crescer para US$ 1,5 milhão em 2022.

Não apenas isso, mas a receita caiu 39% ano após ano no quarto trimestre, para apenas US$ 751.500. Os investidores não gostam de ficar atentos a nenhuma startup, especialmente uma avaliada nesses níveis.

As ações da Trump Media despencaram 24% na tarde de segunda-feira após os novos registros, embora tenham subido quase 200% até agora neste ano.

As perdas são tão graves, alertaram os contabilistas da Trump Media, que “levantam dúvidas substanciais sobre a sua capacidade de continuar a funcionar”, o que Wall Street: Podemos não ser capazes de permanecer no negócio. Esse aviso faz eco ao feito em Novembro, quando os contabilistas disseram que a Trump Media não sobreviveria a menos que se tornasse pública em breve.

Esse acordo há muito adiado foi finalizado na semana passada, abrindo caminho para que a Trump Media recebesse cerca de US$ 300 milhões em dinheiro. A empresa pode agora usar esses fundos para pagar dívidas e, essencialmente, construir a sua infra-estrutura.

“Acredito que os US$ 300 milhões em dinheiro devem eliminar esse risco de ‘continuidade’”, disse Matthew Kennedy, estrategista sênior de IPO da Renaissance Capital.

Enquanto a Trump Media está a perder dinheiro e a obter menos receitas, Wall Street está Isso a avaliou em US$ 11 bilhões, com base no preço de fechamento das ações na sexta-feira, segundo a Renaissance Capital.

A Trump Media gerou apenas US$ 4,1 milhões em receitas em 2023, enquanto o rival X (anteriormente conhecido como Twitter) gerou mais de 100 vezes isso – US$ 665 milhões. 2013Antes de sua oferta pública inicial em novembro de 2013. O Twitter também rendeu um pouco mais US$ 5 bilhões em receita No último ano, foi privado de Elon Musk.

O problema com a Trump Media é que o seu produto principal – Truth Social – está a diminuir.

De acordo com a Similarweb, os usuários ativos mensais nos EUA em iOS e Android caíram 51%, para 494.000 em fevereiro. Em comparação, o X tem 75 milhões de usuários ativos mensais nos EUA. De acordo com a Similarweb, o Threads também tem 10 vezes mais usuários do que o Truth Social.

“2024 é um ano decisivo para esta empresa”, disse Kennedy. “O importante para o TMTG agora é enfrentar o canhão de dinheiro que é a eleição presidencial de 2024. E a empresa tem uma vantagem significativa. Os super PACs apoiados por Trump arrecadaram milhões. Onde você acha que eles gastarão seus anúncios digitais?