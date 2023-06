Notas comerciais do Celtics-Grizzlies-Wizards: reação inteligente e imediata ao movimento da Porsche

Poucas horas depois que um acordo de três times fracassou e a opção de jogador do Washington Wizards Kristaps Porziņģis estava esgotada, o Boston Celtics finalmente conseguiu atualizar seu pivô … e dizer adeus a Marcus Smart.

A troca inclui Porziņģis, a 25ª escolha no draft de quinta-feira, e uma escolha da primeira rodada de 2024 (via Golden State) indo para Boston; Inteligente para ir para Memphis Grizzlies; E os Wizards, que adicionarão Theus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala e a 35ª escolha do draft de quinta-feira.

No início do dia, pensava-se que Porchesis iria para Boston, Malcolm Brockton iria para os Clippers e Washington pegaria Marcus Morris Sr. e a 30ª escolha no draft. A negociação fracassou e acredita-se que seja por causa da lesão de Brockton, relatada pela primeira vez pelo repórter da NBA Marc Stein.

A ESPN e o Boston Globe relataram pela primeira vez os detalhes do contrato renovado de três equipes.

Agora que a poeira baixou (pensamos), vamos nos livrar da tinta vermelha!

Boston Celtics Kristaps Porzingis, 25ª escolha em 2023 e escolha de primeira rodada em 2024

Quais são os planos do Celtics para Porziņģis? Esse foi meu pensamento inicial quando vi esta notícia comercial. É uma peça curta, Ou vejamos uma extensão Poderia aceitar um corte salarial após esta temporada, mas dar-lhe segurança a longo prazo? Há muito potencial para o Porchassis se encaixar na quadra de ataque, mas muitas vezes nos sentimos assim com o Porchassis. Ele é muito alto, tem uma grande envergadura, é muito rápido e é excepcionalmente talentoso para um homem de 2,10 metros.

Confira seus números depois de deixar Dallas. Em 82 jogos com os Wizards, Porzingis teve média de 22,9 pontos, 8,5 rebotes, 2,7 assistências e 1,5 bloqueios em uma divisão de arremessos de 49,3/38,2/85,5. Isso é bom para tiro certeiro de 62,2%. É incrivelmente eficiente. Ele se transformou em um rebote bastante sólido, pode marcar alguns caras e tem um ótimo chute de fora.

Não é difícil igualar o que o Celtics está fazendo. Al Horford (37) pode dar um passo atrás na rotação, se necessário, ou jogar ao lado de Borzikis na ausência de Robert Williams III. Eles poderiam tirar Porsche do banco como um super sexto homem ao lado de Brockton.

Eles podem atacar com ele na segunda unidade, ou ele pode tocar o terceiro violino para Jayson Tatum e Jaylen Brown. Ele pode acampar no canto e espalhar no chão. E defensivamente, desde que ele tenha o peso físico de estar em um sistema defensivo bastante difícil e dinâmico, ele pode ser um bom protetor de aro.

Os Celtics têm opções desde que Porziņģis se mantenha saudável, e essa é a parte que o preocupa. De 2017 a 2019, Bourges perdeu 95 jogos em quatro temporadas devido a uma lesão no ACL que durou mais de 100 jogos. Faz muita falta. Esse é um risco que você pode correr com a profundidade que o Celtics tem, mesmo que seja um aluguel de US$ 36 milhões por um ano.

É ridículo que eles tenham subido 10 posições neste draft e tenham uma escolha de primeira rodada no draft do ano que vem.

Nota A

O Memphis Grizzlies adquiriu Marcus Smart

Com Jones fora, os Grizzlies se saíram bem, sabendo que Ja Morant perderá os primeiros 25 jogos da próxima temporada. Lembre-se de que Dillon Brooks não voltará em hipótese alguma, então os Grizzlies precisavam de ajuda na defesa. Inteligente é uma ótima atualização na posição de guarda, especialmente quando Morant retornar. Ele pode ser um cachorro defensivamente, mas não de uma forma que prejudique a equipe.

Inteligente é uma opção ofensiva sólida que pode executar pick-and-rolls. Ele pode executar o que Memphis quiser que ele faça na ausência de Morant e, em seguida, jogar facilmente ao lado dele quando as coisas voltarem ao normal. Desistir de sua escolha de primeira rodada e uma escolha futura junto com Jones dói, mas os Grizzlies têm a chance de ser mais estáveis ​​quando a poeira baixar. Smart tem três anos restantes de contrato, então eles não correm o risco de perdê-lo tão cedo.

Eles desistiram de muito, mas ainda é um comércio sólido.

Série b

Washington Wizards adquire Deuce Jones, Danilo Gallinari e Mike Muscala com a 35ª escolha no draft de 2023

Eu absolutamente odiei o que os Wizards fizeram ao negociar Bradley Beal. Não tive problemas em transferi-lo, mas o retorno foi ótimo. Eles só têm que rezar para que as coisas desmoronem sempre que Big Swaps entrar na mistura para eles e Phoenix. Ou eles podem pegar um jogador decente com as escolhas da segunda rodada que obtiverem.

Este acordo é tecnicamente sólido, mas ainda confuso. Eu gostava mais quando parecia que Washington estava recebendo a 30ª escolha de LA, mas vamos nos aprofundar nisso.

Jones é uma escolha interessante, e os Wizards conseguem a 35ª escolha no draft. Eles não sabem que podem pedir escolhas de primeira rodada nas negociações. Jones é indiscutivelmente o melhor armador reserva no basquete, e houve alguns rumores no mês passado de que ele poderia querer se mudar para ter uma chance de começar em Memphis. Ele terá essa oportunidade com os Wizards porque imediatamente se tornará o melhor armador do elenco (supondo que Chris Paul seja negociado). Sem ofensa para o backup Monte Morris.

Jones é inteligente em comandar uma equipe: mais assistências, menos viradas e ele também pode marcar um pouco. Ele é competitivo na defesa, mas é subdimensionado. Ele vai ser um bom jogador enquanto permanecer no Wizards, mas pode ser um bem móvel no prazo de troca. Ele tem mais um ano de contrato e é um agente livre. Independentemente do contrato ou dos termos de não troca, ainda não entendo como os Wizards adquiriram zero escolhas de primeira rodada (sem contar as transferências) trocando seus dois melhores jogadores. Se Jones sair no próximo verão ou eles não o trocarem, isso pode acabar sendo uma troca ruim para eles. Não faz sentido obter as escolhas que o Boston Wizards deveria ter.

Nota: C

