Acredita-se que a tripulação desaparecida do Titanic tenha morrido após a ‘explosão desastrosa’

16h21 ET, 22 de junho de 2023

O presidente do The Explorers Club diz que está com o coração partido pela trágica perda de pessoas em Titã



De Ross Levitt, da CNN



O presidente do The Explorers Club disse que o grupo estava com o coração partido pela trágica perda de pessoas a bordo do Titan na quinta-feira.

“Nossos amigos e membros do Explorers Club, Hamish Harding e Paul-Henri Narjolet, junto com Stockton Rush, Shahjada Dawood e seu filho Suleiman, se perderam enquanto tentavam alcançar o RMS Titanic”, disse o presidente Richard Garriott de Ceaux em um comunicado.

Ele agradeceu às muitas equipes envolvidas na operação de busca e salvamento, bem como às muitas equipes ao redor do mundo que “mobilizaram pessoal e recursos para apoiar a busca e salvamento”.

“Hamish Harding é um amigo querido para mim pessoalmente e para o Explorers Club. Ele estabeleceu muitos recordes mundiais e continua a expulsar dragões dos mapas pessoalmente, em expedições e por causas dignas. “Paul-Henri foi eleito para o clube em 2001 e foi um dos maiores especialistas em expedições submersíveis ao Titanic”, disse Carriot de Cayux.

Tanto Harding quanto Narjolet foram “inspirados a explorar” para melhorar a ciência e “para o aperfeiçoamento da humanidade”, disse ele. Garriott de Cayeux acrescentou que Rush, CEO e presidente da OceanGate, que operava o Titan, era amigo do clube e dava palestras em sua sede.