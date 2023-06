Explosão de gás em churrascaria chinesa mata 31 pessoas

CNN

Pelo menos 31 pessoas morreram e sete ficaram feridas em uma explosão de gás em uma churrascaria na cidade chinesa de Yinchuan, na região noroeste de Ningxia, na noite de quarta-feira, informou a mídia estatal.

Segundo a emissora estatal CCTV, a explosão foi causada por um vazamento em um tanque de GLP dentro do restaurante e por volta das 20h40.

Um dos sete feridos está em estado crítico. Seis outros estão sendo tratados no hospital com ferimentos leves, queimaduras e cortes de vidro.

Os bombeiros locais enviaram 20 veículos e mais de 100 pessoas ao local, e as operações de busca e resgate continuaram até as 4h da manhã de quinta-feira, informou a mídia estatal.

Fotos divulgadas pela mídia estatal mostram o prédio danificado, exteriores enegrecidos, escombros no chão e fumaça no ar. Os bombeiros podem ser vistos entrando no segundo andar em uma escada e levantando as pessoas em macas.

Presidente chinês Xi Jinping Ele disse que a explosão foi “de partir o coração” e uma “lição profunda”. Segundo a CCTV, ele deu instruções às autoridades no local de que “todos os esforços” eram necessários para tratar os feridos, reforçar a vigilância de segurança e proteger a segurança dos moradores.

Entrevistas da polícia e dos bombeiros no local confirmaram que dois funcionários do restaurante sentiram cheiro de gás uma hora antes da explosão, disse o governo de Yinchuan em um comunicado publicado online na quinta-feira.

Os dois funcionários perceberam que a válvula do botijão de gasolina estava quebrada e mandaram outro funcionário comprar um novo. A explosão ocorreu enquanto a válvula estava sendo substituída.

De acordo com a mídia estatal China Youth Daily, a polícia deteve nove pessoas e congelou seus bens, incluindo o gerente do restaurante, funcionários e acionistas.

O restaurante está localizado em uma rua movimentada, informou a mídia estatal. O incidente aconteceu pouco antes de a China começar seu feriado nacional de três dias, de quinta a sábado, marcando o Festival do Barco-Dragão.

O país foi abalado por vários incidentes de segurança este ano. A mina de carvão desabou Na Mongólia Interior em fevereiro 53 pessoas morreram; Então, em abril, 29 pessoas morreram em um hospital no pior incêndio de Pequim em duas décadas.