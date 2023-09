Trump diz ao juiz que pode tentar transferir caso de interferência eleitoral na Geórgia para tribunal federal

CNN

O ex-presidente Donald Trump na quinta-feira Ele informou formalmente o juiz Ele pode tentar transferir seu caso estadual para um tribunal federal, supervisionando o caso de adulteração eleitoral na Geórgia.

Os advogados de Trump disseram anteriormente que tentariam mover o caso, o que permitiria que as autoridades federais retirassem as acusações usando imunidade.

“O presidente Trump notifica o tribunal de que pode solicitar a rejeição de sua ação no tribunal federal”, disse seu advogado, Steven Sato, em um breve documento judicial. “Para ser válido, o aviso de seu afastamento deve ser apresentado no prazo de 30 dias após sua prisão”.

O relógio de 30 dias começou em 31 de agosto, quando Trump renunciou ao seu direito a um julgamento e declarou-se inocente.

Trump tem várias vantagens potenciais se transferir o caso estadual para um tribunal federal.

Isso vai dar a ele Maneiras adicionais de reduzir taxas Se ele conseguir convencer um juiz de que as suas alegadas ações na acusação estavam ligadas aos seus deveres legítimos como funcionário do governo.

Se o caso acabar no tribunal federal, todos os jurados virão do condado de Fulton, que o presidente Joe Biden venceu por 47 pontos. Se o caso for para um tribunal federal, onde o júri será formado por uma região de 10 condados perto de Atlanta, Biden vencerá por 32 pontos, uma margem estreita, mas ainda confortável.

Muitos dos 19 co-réus de Trump já estão a tentar transferir os seus casos para um tribunal federal.

Seu ex-chefe de gabinete, Mark Meadows, testemunhou em uma audiência na semana passada como parte de sua tentativa de levar o caso adiante. Outras audiências estão marcadas para o final deste mês sobre se um juiz federal avaliará pedidos semelhantes do ex-funcionário do Departamento de Justiça da era Trump, Jeffrey Clarke, e outros co-réus.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.