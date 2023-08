Noah Lyles completa varredura de 100m-200m; Sherika Jackson assusta Flo-Jo com recorde mundial em mundiais de atletismo

BUDAPESTE – Enquanto Noah Lyles se dirigia para a final dos 200 metros do campeonato mundial, seu técnico Lance Bruman tinha algumas divisões.

“Da próxima vez que te ver, você será tricampeão mundial dos 200 metros”, disse Brauman.

Lyles sorriu.

Ele provou Bruman na noite de sexta-feira. Lyles saiu da curva e terminou em 19,52 segundos para vencer por 23 centésimos sobre o americano Erion Knighton, de 19 anos. Letzile Deboko, de Botsuana, de 20 anos, seguiu sua prata nos 100m com um bronze nos 200m.

Lyles, de 26 anos, foi para o mundo na esperança de quebrar o recorde mundial de Usain Bolt de 19s19. Há um ano, ele venceu os 200m em 19s31, quebrando o recorde americano de Michael Johnson e se tornando o terceiro homem mais rápido da história.

“É claro que eu queria ser mais rápido. Queria pelo menos quebrar o recorde americano novamente”, disse Lyles.” Ainda acredito que tenho talento. É apenas a minha sexta corrida depois de correr 19,5, então não posso ficar chateado.

Lyles coloca as coisas em perspectiva. Foi a primeira vez que ela correu os 100m e os 200m em Campeonatos Mundiais, fazendo seis corridas em sete dias.

Bruman notou o calor intenso ao longo da semana.

Lyles voltou às Olimpíadas – onde foi favorito e correu 19,74 para o bronze.

“Depois do incidente em Tóquio, eu disse que não acredito Valioso Só tenho que vencer”, disse ele a Louis Johnson, da NBC Sports. “Você ganha a vitória. Hoje eu tive que conquistar aquela vitória novamente. Só porque ganhei dois anos consecutivos não significa que seja minha.”

Lyles trouxe para casa seu primeiro campeonato mundial em 2019, quando venceu em 19s83.

“Durante meses não pude assistir àquela corrida porque estava muito decepcionado comigo mesmo [for the time]”, disse ele. “Mas, anos depois, olho para trás, para aquela corrida e penso, uau, eu realmente consegui. Eu fiz isso jovem e estava enfrentando grandes campos. Foi um Campeonato Mundial difícil naquela época.

Em 2015, Lyles se tornou o primeiro homem desde Bolt a ganhar o título mundial de duplas no sprint. No sábado, ele deverá competir no revezamento 4x100m masculino dos EUA, tentando quebrar o recorde de Bolt de três medalhas de ouro no Mundial de 2015 (e em 2013 e 2009).

Eventualmente, ele e Bruman retornariam para Clermont, Flórida. Eles refletirão sobre a temporada, especialmente o quão bem seus ciclos de treinamento o prepararam para o sprint duplo, que ele espera repetir em Paris.

“Acertamos na hora certa”, disse Bruman, que já treinou as estrelas dos 100m-200m Veronica Campbell-Brown, Tyson Kay e Tori Bowie. “Vamos dar uma olhada no programa e ver se há algo que você possa ajustar, mas por enquanto, quero dizer, o programa está funcionando muito bem.”

Na sexta-feira, a jamaicana Sherica Jackson sagrou-se campeã feminina dos 200m, desta vez com 21,41 segundos, o segundo mais rápido da história. Jackson, 29, é corredor de 400m até 2021.

Apenas o recorde mundial de Florence Griffith-Joyner de 21,34 em 1988 foi mais rápido (com 1,2 m/s a mais de vento de cauda do que Jackson). Jackson conquistou o título do ano passado com 21s45, o segundo na história.

Jackson disse mais tarde 1) que estava se sentindo “indisposto” para a final de sexta-feira e 2) que escreveu duas vezes em seu cachimbo: 21h40 e um tempo mais rápido que ele se recusou a revelar em uma entrevista coletiva. No entanto, uma citação fornecida pela World Athletics disse que Jackson tinha “21,2 alguma coisa”.

“Assim que tiver uma boa corrida, com certeza chegarei lá”, disse Jackson sobre o recorde mundial.

As americanas Gabby Thomas e Shakari Richardson conquistaram prata (21,81) e bronze (21,92).

O medalhista olímpico de bronze Thomas assistiu à final mundial dos 200m do ano passado em Hayward Field. Ele perdeu a equipe naquele evento devido a uma ruptura de grau dois no tendão da coxa, 12 dias antes do campeonato de atletismo ao ar livre dos EUA.

Richardson, medalhista de ouro dos 100m desta semana, tornou-se a primeira mulher americana desde Carmelita Jeter em 2011 a ganhar as medalhas dos 100m e dos 200m no mesmo mundo. Richardson fez os tempos mais rápidos de sua carreira em ambas as finais.

O venezuelano Yulimar Rojas conquistou seu quarto título mundial consecutivo no salto triplo, conseguindo em seu salto final para subir do oitavo lugar.

Rojas, invicto desde o título olímpico de Tóquio, evitou a eliminação após seis saltos em quatro no desempate.

O salto de 15,08 metros de Rojas negou à ucraniana Marina-Pek Romanchuk o primeiro título mundial ao ar livre de seu país em qualquer evento desde 2013.

Haruka Kitaguchi venceu o dardo em seu lançamento final e se tornou a primeira mulher japonesa a conquistar um título mundial em qualquer evento desde a Maratona Hiromi Suzuki em 1997.

Os mundiais continuam no sábado, com os 5.000m apresentados na CNBC, NBCSports.com, NBC Sports App e no Peacock, com a queniana Faith Gibikon se tornando a primeira mulher a varrer os 1.500m e 5.000m em um mundial.