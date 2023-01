Nadim Zahavi foi demitido do cargo de líder do Partido Conservador do Reino Unido

CNN

—



primeiro-ministro da Inglaterra Rishi Sunak Cedendo à pressão no domingo, ele demitiu o líder do Partido Conservador, Nadim Zahavi, que enfrentou críticas sobre seus acordos fiscais pessoais.

Altar Na semana passada, ele ordenou que seu consultor de ética investigasse Zahavi depois que ele supostamente pagou multas como parte de um acordo de £ 4,8 milhões (US$ 5,96 milhões) com as autoridades fiscais. Foi alegado que Zahavi não declarou a disputa com as autoridades fiscais.

Zahavi foi nomeado ministro das finanças – ministro das finanças – pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson em julho do ano passado. Ele estava no gabinete sob o sucessor de Johnson, Liz Truss, e seu sucessor, Sunak.

Em uma carta a Zahavi, Sunak disse que depois que a investigação concluiu seu trabalho, “está claro que houve uma violação grave da Lei Ministerial”.

“Conseqüentemente, eu o informei de minha decisão de removê-lo do governo de Sua Majestade.”

Relatos do acordo multimilionário de Zahavi com as autoridades fiscais chocaram os britânicos, muitos dos quais estão lutando para sobreviver em meio a uma crise de custo de vida.

O Partido Trabalhista de oposição disse que Sunak, que assumiu o cargo prometendo “integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis”, deveria ter demitido Zahavi quando as acusações foram relatadas pela primeira vez neste mês, em vez de tentar ganhar tempo abrindo uma investigação.

A legisladora trabalhista sênior Bridget Phillipson disse à Sky News que o escândalo expôs Chung como um líder “fraco”.

“Há um mau cheiro em torno do Partido Conservador”, disse ele.

Sunak também foi investigado sobre os acordos fiscais de sua esposa Akshata Murthy, filha de um bilionário indiano. No ano passado, Sunak e Murthy apareceram na lista dos ricos do Sunday Times das 250 pessoas mais ricas do Reino Unido – o jornal estimou seu patrimônio líquido combinado em £ 730 milhões (US$ 826 milhões).

Surgiu no ano passado que Murthy desfrutava do status de “não residente” no Reino Unido, o que significava que ele poderia legalmente evitar o pagamento de impostos no Reino Unido sobre sua renda no exterior do grupo empresarial Infosys de sua família.

Ele se desculpou na semana passada depois de receber sua segunda multa policial por não usar o cinto de segurança enquanto viajava de carro. Enquanto era chanceler, Sunak foi multado pela polícia junto com Johnson por comparecer a festas de quebra de bloqueio realizadas em instalações do governo do Reino Unido.

Em uma carta respondendo à sua demissão publicada no domingo, Zahavi disse que foi o privilégio de sua vida servir em sucessivos governos do Reino Unido. Ele não fez nenhuma referência aparente às conclusões de uma investigação ética em seus assuntos fiscais.

“Eu escapei da perseguição e vim para este país sem falar inglês. Aqui, construí um negócio de sucesso e ocupei alguns altos cargos governamentais. Acredito que minha história não seria possível em nenhum outro país do mundo”, disse o comunicado.