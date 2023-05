Agente de Aaron Rodgers exige que Packers negocie QB ou demita GM em 2021: fonte

O agente de Aaron Rodgers pediu ao presidente do Packers, Mark Murphy, para negociar o quarterback ou demitir o gerente geral Brian Gudkunst no início da temporada de 2021, de acordo com uma fonte próxima à equipe. Atlético. Aqui está o que você precisa saber:

Nem Murphy. Alguns meses depois, em abril, surgiram as notícias de que Rodgers queria sair de Green Bay, mas os Packers se mantiveram firmes.

Rodgers ficou longe da equipe até dias antes do campo de treinamento em agosto – e Gutkunst estendeu um ramo de oliveira, entre outras coisas, trocando pelo wide receiver Randall Cobb, o melhor amigo de Rodgers e ex-companheiro de equipe de longa data.

Após o primeiro treino do acampamento, Rodgers expressou suas queixas, dizendo que queria ver mudanças na comunicação e na cultura da organização. Segundo Rodgers, a relação entre ele e Gutkunst melhorou um pouco.

Quando questionado sobre o pedido, Rodgers cedeu ao seu agente, Dave Dunn, que não respondeu. AtléticoUm pedido de comentário.

história de fundo

A escolha surpresa dos Packers do quarterback do estado de Utah, Jordan Love, com a 26ª escolha no Draft da NFL de 2020, levantou questões sobre o futuro de Rodgers. O futuro membro do Hall da Fama tem mais quatro anos de contrato.

Em 2020, Rodgers completou 70,7 por cento de seus passes para 4.299 jardas e 48 touchdowns, o melhor da equipe, contra cinco interceptações. Ele foi nomeado o MVP da liga pela primeira vez desde 2014, mas os Packers perderam por pouco para o Tampa Bay Buccaneers no NFC Championship Game em Lambeau Field, deixando o Green Bay a um jogo do Super Bowl pela segunda temporada consecutiva.

Os comentários de Rodgers em sua entrevista coletiva no Zoom após a derrota foram sinistros. “O futuro de muitos caras é incerto”, disse ele. “Incluindo me a mim.”

Na temporada regular de 2021, Rodgers voltou a ser exemplar. Ele ganhou seu segundo prêmio de MVP consecutivo e levou os Packers ao primeiro lugar na NFC, mas os Packers caíram para 49 na rodada divisionária em Lambeau Field. Nos comentários pós-jogo, Rodgers foi mais uma vez evasivo sobre seu futuro.

Na última entressafra, Gudkunst disse que Rodgers queria jogar pelo menos durante as temporadas de 2022 e 2023 em Green Bay. Em julho passado, Rodgers disse que queria se aposentar com o único time pelo qual jogou.

Em março de 2022, Rodgers assinou uma extensão de US $ 150 milhões por três anos para mantê-lo em Green Bay.

Mas a temporada de 2022 foi desagradável para os Packers – por vários motivos. Entre eles, Rodgers jogou com o polegar quebrado na semana 5. Pela segunda temporada consecutiva, ele passou meses pensando se continuaria jogando na NFL ou se aposentaria.

Ele finalmente decidiu retornar para sua 19ª temporada e chegou a um acordo com os Packers de que seria para outro time. No mês passado, os Packers enviaram Rodgers, de 39 anos, para o New York Jets para várias escolhas de draft.

Para saber mais sobre os últimos anos de Rodgers em Green Bay e o plano da equipe para um sucessor – incluindo o infame lançamento do Facetime nesta entressafra – leia a história completa de Matt Schneidman.

(Foto: Jeff Hanisch/USA Today)