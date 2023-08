O UAW votou esmagadoramente pela aprovação de uma greve das Três montadoras de Detroit

Joe White é correspondente automotivo global da Reuters com sede em Detroit. Joe cobre uma ampla variedade de assuntos da indústria automobilística e de transporte e escreve para o The Auto File, um boletim informativo três vezes por semana sobre a indústria automotiva global. Joe ingressou na Reuters em janeiro de 2015 como editor-chefe de transporte para aviões, trens e automóveis, e mais tarde tornou-se editor automotivo global. Anteriormente, atuou como editor automotivo global do The Wall Street Journal, onde supervisionou a cobertura da indústria automobilística e dirigiu o escritório de Detroit. Coautor (com Paul Ingrassia) de Comeback: The Fall and Rise of the American Automobile Industry, Joe compartilhou o Prêmio Pulitzer de 1993 por Beat Reporting.