Ex-PM pró-Rússia Fico vence eleições na Eslováquia, governo precisa de aliados

Fico acabará com a política pró-Ucrânia

Um HLAS de terceiros é a chave para alianças, mantendo as opções abertas

BRATISLAVA (Reuters) – O ex-primeiro-ministro esquerdista da Eslováquia, Robert Figo, fez campanha para acabar com a ajuda militar à Ucrânia depois de derrotar um rival progressista nas eleições parlamentares, mas ele precisa conquistar aliados para formar o próximo governo, mostraram resultados quase totais. No domingo.

O partido SMER-SSD de Fico liderou com 23,37% dos votos nas eleições de sábado, com 98% dos distritos eleitorais reportando. A liberal Eslováquia Progressista (PS) ficou em terceiro lugar com 16,86% e o provável criador de reis para formar o próximo governo, o partido HLAS (Voz), com 15,03%.

O ex-colega de Fico e líder de esquerda do HLAS, Peter Pellegrini, manteve suas opções em aberto sobre futuras alianças.

Um governo liderado por Fico e o seu partido SMER-SSD verá a Eslováquia, membro da NATO, juntar-se à Hungria no desafio ao consenso da UE sobre o apoio à Ucrânia, mantendo ao mesmo tempo a unidade na resistência à agressão russa.

Marcaria mais uma mudança na região contra o liberalismo político, que poderia ser reforçada se o conservador PiS vencer as eleições na Polónia no final deste mês.

O partido de Figo é altamente nacionalista e socialmente conservador, criticando o liberalismo social, que diz ter sido imposto a partir de Bruxelas. O PS é liberal em políticas verdes, direitos LGBT, integração europeia mais profunda e direitos humanos.

“Queremos avaliar tudo, então vamos esperar pela contagem final”, disse o candidato do SMER-SSD e aliado de longa data do Fico, Robert Kalinak, que disse que o partido comentaria os resultados completos no domingo.

As sondagens à saída favoreceram o PS, mas os resultados foram a favor de Fico, deixando aberta a possibilidade de ele ganhar um quarto mandato como primeiro-ministro depois de liderar governos em 2006-2010 e 2012-2018.

HLAS no centro

Esperava-se que o primeiro partido do outro lado da fronteira recebesse um mandato da Presidente Zuzana Kaputova para manter conversações sobre a construção de uma maioria parlamentar e, se tiver sucesso, a formação de um governo.

Em 2020, Fico poderia unir forças com o HLAS, um dissidente do SMER-SSD, e o nacionalista Partido Nacional Eslovaco, que obteve 5,68%.

“A distribuição dos assentos confirma que o HLAS é um partido sem o qual nenhuma coligação governamental que funcione normalmente poderia manter-se unida”, disse Pellegrini. “Se você me perguntar se queremos algum tipo de aliança ou aliança, quero dizer que não.”

O PS defende a manutenção do forte apoio da Eslováquia à Ucrânia e a prossecução de uma política liberal dentro da UE, como votação por maioria, políticas verdes e direitos LGBT para tornar a federação mais flexível.

Falando enquanto a maioria dos votos era contada, o líder do partido, Michael Chimeka, disse que não perdeu a esperança de formar o próximo governo, dependendo do desempenho da pequena coligação.

“Após estas eleições, a Eslováquia deve formar um governo pró-europeu estável que respeite o Estado de direito e comece a abordar e investir em áreas-chave para o nosso futuro”, disse Cimeka, um antigo repórter e licenciado em Oxford. disse aos apoiadores.

Qualquer coligação que o PS pudesse formar exigiria provavelmente o HLAS e incluiria partidos de direita ou socialmente conservadores, enfraquecendo o seu impulso socialmente progressista e de integração na UE.

O novo governo do país de 5,5 milhões de habitantes assumirá uma previsão de défice orçamental que será o mais elevado da zona euro.

Calor em direção à Rússia

Fico está descontente com uma coligação de centro-direita em guerra, cujo governo ruiu no ano passado, provocando eleições seis meses antes. Na campanha, manifestou preocupação com o número crescente de migrantes que passam pela Eslováquia para a Europa Ocidental.

Os comentários de Figo reflectem os tradicionais sentimentos calorosos em relação à Rússia entre muitos eslovacos, que ganharam força nas redes sociais desde o início da guerra na Ucrânia.

Uma linha próxima do presidente húngaro, Viktor Orban, prometeu congelar os suprimentos militares para a Ucrânia e pressionar por negociações de paz, mas foi rejeitado pela Ucrânia e seus aliados, que dizem que isso encorajará a Rússia.

O Partido Republicano, de extrema direita, visto como um potencial aliado de Fico, mas inaceitável para outros, não conquistou nenhum assento.

Figo foi forçado a renunciar em 2018, após protestos em massa contra escutas telefônicas após o assassinato de um jornalista investigativo.

Pellegrini, então membro do SMER-SSD, assumiu o seu lugar e liderou o governo até 2020, vencendo uma eleição até que os partidos de centro-direita se comprometessem a acabar com a corrupção. Mas o seu governo ruiu no ano passado após lutas internas, abrindo caminho para eleições antecipadas no sábado.

Analistas e diplomatas disseram que se Figo assumir o poder, como fez no passado, poderá moderar esta retórica.

John Lopatka, David W. Reportagem de Czerny, Hedi Belusif e Radovan Stoklasa em Bratislava; Reportagem adicional de Jason Howett e Michael Kahn em Praga; Por Michael Kahn; Edição de Helen Popper, David Holmes, Leslie Adler, Daniel Wallis e William Mallard

