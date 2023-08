No caso Trump Georgia, audiência pode ser prorrogada já em março

O advogado de julgamento e presidente da Georgia NAACP, Gerald A. Griggs trabalhou com a Sra. Willis no escritório de um advogado de Atlanta há vários anos. Ele a criticou no passado pelo que ela acredita ser uma acusação excessivamente zelosa de negros pobres. Mas ele se descreve como um dos promotores mais talentosos da Geórgia, com séria experiência em conduzir casos complexos do RICO.

Essa experiência ajudou o Sr. Griggs disse que isso poderia ajudar a levar o processo adiante.

“Ela já fez isso antes”, disse ele. “Acho que as pessoas subestimam suas habilidades como advogado.”

Jonathan Wiseman E Nicholas Bogle-Burroughs Relatório contribuído.