Ucrânia reivindica mais um pequeno ganho no contra-ataque

A Ucrânia diz que suas forças avançaram ainda mais no vale do rio Mokhri Yali, no sul do país, anunciando na quarta-feira que recapturaram a pequena vila de Urosin depois que as forças russas disseram ter recuado após mais de uma semana de combates.

Retomar a vila na região de Donetsk significa que a Ucrânia agora tem posições em ambas as margens do rio Mokhri Yali, abrindo mais opções à medida que suas forças tentam avançar em redutos russos ao sul. Mas o fato de que o progresso na tão esperada contra-ofensiva de Kiev agora está sendo medido pela recaptura de pequenas aldeias reforça o quão difícil a luta se tornou.

“Urosin foi liberado”, disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Malyar. disse em um comunicado Na manhã de quarta-feira, um dia depois, as forças e autoridades russas foram forçadas a se retirar da vila, disse ele.

“Perdemos Urosin”, disse o batalhão russo Vostok, que participou da batalha, em um comunicado na terça-feira. As reivindicações não foram verificadas de forma independente.

Cada lado afirma ter infligido pesadas perdas ao outro durante a luta feroz, mas não conta suas próprias perdas. A vila, que tinha uma população de menos de 1.000 antes de a Rússia lançar sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, foi deixada em ruínas pelos combates. Urosin foi a primeira aldeia a ser recapturada pelas forças de Kiev depois de recapturar Staromyorsk no final de julho.

O objetivo final da Ucrânia é chegar ao Mar de Azov e abrir uma brecha na chamada ponte terrestre entre a Rússia e a Crimeia, vital para as rotas de abastecimento dos militares russos a oeste. Eles esperam que, se as forças ucranianas puderem penetrar fundo o suficiente no território controlado pela Rússia para expor as linhas de abastecimento de Moscou ao fogo direto de artilharia, elas tornarão as posições defensivas da Rússia insustentáveis.

As forças ucranianas agora têm várias opções de onde tentar concentrar suas forças. Enquanto avançam para o sudoeste em direção a Berdyansk, eles podem tentar contornar a vila de Staromlinivka, controlada pelos russos, seis quilômetros ao sul de Urosin.

Ou se isso parecesse oferecer uma oportunidade melhor, eles poderiam direcionar seu ataque para o sudeste em direção a Mariupol. Mariupol e Berdyansk são grandes cidades portuárias no Mar de Azov, separadas por cerca de 80 quilômetros.

No entanto, as forças russas controlam muitas pequenas aldeias em ambas as rotas, tornando improváveis ​​os rápidos avanços ucranianos. O ataque foi retardado a cada passo por extensos campos minados, aeronaves de ataque russas e tropas russas entrincheiradas.

Depois que o Batalhão Vostok da Rússia penetrou em suas defesas, disse que os ucranianos dirigiram para o leste em direção ao vilarejo de Oktyabrskoi. “Cerca de sete unidades de veículos blindados, junto com a infantaria, estão tentando encontrar uma nova direção promissora”, disse o batalhão.

Incapaz de verificar a alegação, os militares da Ucrânia permaneceram em silêncio sobre os movimentos de seus soldados.

Falando em uma coletiva de imprensa do exército ucraniano na terça-feira, o coronel Petro Chernyk disse que os russos estabeleceram fortes defesas em todo o sul da Ucrânia, com a primeira linha coberta por quilômetros de minas terrestres e a segunda alinhada com artilharia e tropas. , e a terceira linha de posições traseiras protegerá os recursos.

Andriy Kovalev, porta-voz do estado-maior do exército ucraniano, disse na quarta-feira que as forças do país continuaram obtendo pequenos ganhos em uma ofensiva de segunda linha, apertando as linhas defensivas russas ao redor da cidade de Robotyn, a 80 quilômetros de distância, no sul da Ucrânia. Melitopol é um importante centro de transporte perto da costa.

Mas as forças ucranianas permaneceram na defensiva no leste. Oleksandr Chirsky, comandante das forças terrestres da Ucrânia, admitiu em um post no Telegram que seria difícil se defender contra a escalada da ofensiva russa no nordeste da Ucrânia ao redor da cidade de Kubiansk.

As tropas de Moscou estão tentando romper as fronteiras ucranianas todos os dias, disse ele, com o objetivo de capturar a cidade. Defender as posições ucranianas perto de Bakhmut, o local da batalha mais longa e sangrenta da guerra, continua sendo uma luta, disse ele, embora as tropas ucranianas mantidas estejam mantendo a linha e fazendo avanços constantes.