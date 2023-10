Estados Unidos 4-0 Gana (17 de outubro de 2023) Análise do jogo

Giovani Reyna marcou seu primeiro gol pelos Estados Unidos desde 2021 na vitória por 4 a 0 em um amistoso sobre Gana, no Geodis Park, em Nashville, Tennessee, na noite de terça-feira.

Os americanos se recuperaram bem da derrota de sábado por 3 a 1 para a Alemanha, com Christian Pulisic e Folarin Balogan marcando após Reina marcar aos 10 minutos.

– O ex-capitão dos EUA Bradley se aposenta no final da temporada



– As metas de Raina para acabar com a seca podem sinalizar uma nova era

Foi o segundo jogo de Reyna pelos EUA desde a Copa do Mundo do ano passado – ele foi usado com moderação por causa de problemas fora de campo – e ele aproveitou sua vaga no time titular de Gregg Berhalter para marcar seu primeiro gol pela seleção nacional. Seleção x Costa Rica de 9 de junho de 2021

Raina voltou à boa forma desde que quebrou a perna em junho passado e jogou seu segundo tempo consecutivo no primeiro tempo. O primeiro jogo do meio-campista de 20 anos sob o comando de Berhalder será contra a Alemanha, no sábado, após o colapso da dupla no Catar.

“Geo, o que vi no treino número 1 deste acampamento é extremo foco e habilidade”, disse Berhalter. “Então, quando ele joga assim, como fez durante todo o acampamento, ele é definitivamente um cara que pode ajudar o time, e é ótimo vê-lo responder dessa forma.”

Reyna disse à Federação de Futebol dos EUA que não queria falar com os repórteres. Ele não falou com a mídia após os jogos da seleção nacional após a Copa do Mundo.

Raina marcou seu segundo gol depois que os EUA receberam uma cobrança de falta indireta na área de Gana, e Pulisic rolou a bola na frente de seu companheiro de equipe e finalizou à queima-roupa para dar aos americanos uma vantagem de 4 a 0 no intervalo. .

Gio Raina comemora com seus companheiros dos EUA após marcar um gol contra Gana em amistoso em Nashville.

Depois que os EUA iniciaram seu segundo mandato com quatro amistosos, Berhalter leva os americanos às quartas de final da bicampeã Liga das Nações da CONCACAF, uma vaga na Copa América de 2024 no próximo mês.

Gana eliminou os EUA das Copas do Mundo de 2006 e 2010, e os americanos abriram o torneio de 2014 com uma vitória sobre os Black Stars. Os EUA, 11.º classificado, alcançaram a sua maior margem de vitória contra a oposição africana em 2000, contra a África do Sul.

Os americanos saíram na frente depois que Sergino Test mergulhou em direção ao gol e passou ao lado para Balogun, cujo cruzamento ricocheteou no zagueiro Nicholas Opoku. A bola sobrou para Raina, que chutou com o pé direito de 12 metros.

Pulisic marcou um pênalti que ultrapassou Gideon Mensah e Tim Weah em seu 28º gol internacional.

Com a pressão dos Estados Unidos, Weah criou o terceiro gol quando Jerome Opoku não conseguiu controlar um passe pela lateral. Weah pegou a bola e centralizou Balogun, que girou ao dar um toque e marcou seu terceiro gol em seis partidas do meio da área.

Raina marcou seu segundo gol em uma cobrança de falta indireta a 10 metros, concedida quando Opoku sentou-se na bola. Reina chutou para Pulisic, que bateu e Reina chutou para o alto da rede.

“Além dos gols, como ele leva os jogadores para o ataque”, disse Berhalter, “como ele consegue manter a calma com a bola e nos dar a calma e o equilíbrio que às vezes precisamos, mas nas finais é decisivo. Ases.”

Houve pouca pressão sobre o goleiro americano Matt Turner, mas ele desviou o chute de Mohamed Kudus aos 41 minutos por cima do travessão.

O meio-campista alemão Leonard Maloney, de 24 anos, entrou aos 65 minutos para fazer sua 60ª estreia nos EUA sob o comando de Berhalter.

O número 60 Gana perdeu por 2 a 0 para o México e quebrou uma série de cinco jogos sem perder sob o comando de Chris Hughton, que assumiu o cargo de técnico em fevereiro. As eliminatórias para a Copa do Mundo Black Stars Open acontecem no próximo mês.

Como um dos co-anfitriões, os Estados Unidos têm automaticamente a chance de competir na Copa do Mundo.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.