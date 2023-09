As ações da fabricante de chips AI Arm subiram 16% após seu maior IPO em quase dois anos

Nova Iorque

CNN

–



Aqui está a maior oferta pública de 2021.

O braço de design de chips com sede no Reino Unido fez sua estreia na Nasdaq na quinta-feira, sendo negociada a cerca de US$ 56 por ação, ou 10% acima de seu preço de abertura. Isso eleva o valor de mercado da empresa para quase US$ 60 bilhões.

As ações continuaram a subir nas negociações da tarde, subindo 16%.

Após uma seca de quase dois anos no mercado de IPO, o AI Kingmaker Arm começou a negociar em Nova York na tarde de quinta-feira com 95,5 milhões de ações sob o ticker ‘ARM’ (ARM).BRAÇO) e sua forte abertura marca a maior oferta pública inicial do ano – e a maior desde a fabricante de caminhões elétricos Rivian em 2021.

O SoftBank, que comprou a Arm em 2016 por US$ 32 bilhões, deterá 90% da empresa.

Embora muitos americanos nunca tenham ouvido falar da Arm, a maioria usa os produtos da empresa diariamente. maçã (AAPL), Samsung, Nvidia (NVDA) e o Google usam os designs e processos da Arm para construir seus chips. A empresa é vital na fabricação de smartphones, laptops, videogames, televisores e unidades GPS.

Empresas como Apple, Google, Nvidia, AMD, Samsung e DSMC manifestaram interesse em atuar como investidores fundamentais na oferta, de acordo com documento apresentado na semana passada.

A negociação caiu para o seu nível mais baixo numa década, à medida que os receios de uma recessão e as taxas de juro mais elevadas comprimiram as avaliações. Wall Street vê a listagem da Arm como um balão meteorológico para muitas empresas de tecnologia que aguardam para abrir o capital.

Goldman Sachs (GS) disse neste verão que suas receitas de banco de investimento caíram 20% no segundo trimestre de 2023. No geral, o lucro do trimestre caiu 58% em relação ao ano anterior, para US$ 1,2 bilhão.

“Os níveis de atividade em muitas áreas da banca de investimento estão perto dos mínimos da década e os clientes mantiveram, em grande parte, uma postura de ‘afastamento do risco’ durante o trimestre”, disse o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, numa recente teleconferência de resultados. Isso significa que os clientes têm receio de apostar num ambiente económico incerto.

Mas os especialistas dizem que muitas empresas saudáveis ​​estão à espera de fazer a sua estreia pública – não querem sair primeiro.

A estreia bem-sucedida da Arm pode ser um grande IPO que abre caminho para outros.

“É um grande negócio”, disse Dave Segara, estrategista-chefe de mercado dos EUA da Morningstar Research Services. “A grande conclusão aqui para os investidores, mesmo nos mercados públicos, é que se este IPO for bem-sucedido, abrirá uma onda de novos IPOs. Isto dará um sentimento de mercado positivo ao mercado de ações como um todo.

A Goldman Sachs foi a principal subscritora do IPO. As ações do banco subiram cerca de 2,6% na quinta-feira.

Esta história está se desenvolvendo e será atualizada.