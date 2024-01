A migração dos primeiros povos do Alasca foi associada aos movimentos do mamute peludo

A representação de um ilustrador mostra a relação entre uma família de mamutes peludos agora encontrados em Swan Point, no Alasca, com uma família de caçadores.

Nota do editor: Inscreva-se na CNN Boletim Científico da Teoria das Maravilhas. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



Os primeiros assentamentos humanos no que hoje é o Alasca foram acompanhados de perto pelos movimentos de uma fêmea de mamute peludo que viveu há 14 mil anos, de acordo com um novo estudo. Durante sua vida, o animal percorreu cerca de 1.000 quilômetros, do noroeste do Canadá ao interior do Alasca.

A descoberta lança luz sobre a relação entre os gigantes pré-históricos e os primeiros humanos a cruzar a ponte Bering Land, sugerindo que os humanos podem ter conhecido os seus campos de caça sazonais como a recolha de mamutes peludos.

Usando uma nova ferramenta de análise isotópica, uma presa antiga e um mapa de sítios arqueológicos no Alasca, pesquisadores dos EUA e do Canadá estabeleceram uma ligação entre as duas espécies. A presa pertencia a um mamute peludo, mais tarde denominado Élmayųujey'eh ou Elma, abreviadamente. Este modelo foi descoberto em 2009 Sítio Arqueológico de Swan Point No centro do Alasca.

A autora principal, Audrey Rowe, estudante de doutorado na Universidade do Alasca Fairbanks, disse que a pesquisa começou após a chegada de um instrumento “de ponta” de alta precisão à instituição. Instalação de isótopos estáveis ​​do Alasca Ele divide amostras para analisar isótopos de estrôncio – marcadores químicos que revelam detalhes da vida de um animal.

O consultor de Rowe, Matthew Wooler, usou o mesmo método para identificar os movimentos de mamutes machos adultos. Artigo publicado em agosto de 2021. Wooler, o autor sênior do estudo, é professor da Faculdade de Pesca e Ciências Oceânicas da universidade e diretor do Isotope Facility.

Investigação JR Karen Spalletta, uma das coautoras do novo estudo, coletou uma amostra de uma presa de mamute encontrada no sítio arqueológico de Swan Point, no Alasca. Ele é o vice-diretor do Alaska Stable Isotope Facility.

O estrôncio é um isótopo estável produzido quando o mineral rubídio se decompõe, um metal altamente reativo. É um processo lento com meia-vida de 4 bilhões de anos, disse Rowe. À medida que o rubídio decai, ele muda primeiro para estrôncio 87 radiogênico e, anos depois, para estrôncio 86 estável.

Por onde os mamutes vagavam, as rochas desintegravam-se no solo, as plantas cresciam, os animais comiam essas plantas e as suas presas apresentavam elevados níveis de estrôncio em cada camada de marfim.

As presas lanosas do mamute cresciam a uma taxa diária constante, e os primeiros dias de vida do animal eram registrados nas pontas das presas. As camadas são claramente visíveis quando um espécime de presa é seccionado longitudinalmente.

Essa análise pode ser usada para rastrear os níveis de minerais e estrôncio nas rochas ao redor do Alasca.

“O Serviço Geológico dos EUA fez um bom trabalho no mapeamento de rochas no Alasca”, disse Rowe.

Wooler sugeriu à equipe que as localizações dos sítios arqueológicos locais fossem sobrepostas aos movimentos de Elma.

“Olha”, disse Rowe, “há muita sobreposição entre as áreas densas dos sítios arqueológicos do final do Pleistoceno no Alasca sobre as áreas que Elma, nosso mamute, usou em sua vida”.

Os novos dados isotópicos juntam-se a conjuntos de dados gerados a partir de análises de radiocarbono e ADN e da descoberta em Swan Point para criar uma imagem mais completa da vida há 14 mil anos.

“Ela era uma jovem no auge da vida. Seus isótopos mostraram que ela não estava desnutrida e que ela morreu na mesma temporada que o acampamento de caça sazonal em Swan Point, onde sua presa foi encontrada”, disse Wooler em comunicado.

Outros pesquisadores concordaram. “Este estudo avança significativamente a nossa compreensão do comportamento dos mamutes e fornece pistas interessantes sobre a relação entre humanos e mamutes, “disse Love Dalen, professor de genética evolutiva no Centro de Paleogenética em Estocolmo, Suécia. Dalen não esteve envolvido na nova pesquisa .

Estas revelações podem inspirar mais cientistas a procurar novas combinações de ferramentas de investigação para melhorar a sua compreensão da ciência e da história.

“No geral, acho que o artigo é um bom exemplo de como o uso de uma combinação de diferentes ferramentas moleculares, como análises de isótopos, DNA e radiocarbono, pode fornecer insights novos e inovadores sobre a pré-história”, disse Dalen.

As descobertas foram publicadas quarta-feira na revista Avanços científicos.

Novas evidências avançam na compreensão da relação inicial entre mamutes peludos e humanos.

“(Elma) vagou por uma densa área de sítios arqueológicos no Alasca”, disse Rowe em comunicado. “Esses primeiros povos parecem estabelecer acampamentos de caça em áreas frequentadas por mamutes”.

A pesquisa também destacou o que Rowe, o pesquisador principal, pensava ser a imagem que vem à mente quando se pensa em cada espécie individualmente.

Uma comissão de estudo foi nomeada Pintor de história natural Julius Sotoni Para criar uma imagem digital das duas espécies. A imagem final incluía os três mamutes peludos encontrados na área de Swan Point, mas em vez de retratar os humanos como predadores agressivos cercando suas presas, Rowe insistiu que o artista mostrasse uma família.

“Essas pessoas eram exatamente como nós, mas só vemos os períodos de caça agressiva em suas vidas”, disse ele. Os caçadores furtivos tiveram que usar tecnologia “sofisticada” para matar os mamíferos “e isso realmente exigiu muita habilidade”.

Rowe queria que a imagem de uma mulher, um homem e crianças olhando para mamutes demonstrasse que “essas pessoas passam muito tempo ensinando seus filhos a fazer tudo”.

Jenna Schneier Escritor, editor e produtor de áudio freelancer baseado em Anchorage, Alasca, que se concentra (principalmente) em ciência, arte e viagens.