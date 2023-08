Bradley Cooper em ‘Jewface’ Storm Após Trailer de Leonard Bernstein Revela Prótese Nariz | filmes

Bradley Cooper está enfrentando críticas por sua atuação em “Jewface” depois que o trailer da cinebiografia de Leonard Bernstein foi lançado, no qual ele revelou a prótese facial que usou para o papel.

Bernstein, filho de imigrantes judeus-ucranianos na América, foi um maestro e compositor prolífico, conhecido por escrever a trilha sonora de West Side Story, compor três sinfonias e atuar como diretor musical da Filarmônica de Nova York. Cooper, que dirigiu, co-escreveu e estrelou O Maestro, não é judeu e pode ser visto no trailer ao lado de Carey Mulligan, que interpreta a esposa de Bernstein, Felicia Montelegre, com um nariz notavelmente falso.

A atriz e ativista britânica Tracy-Ann Oberman criticou Cooper Nas redes sociaisEscrevendo: “Se [Cooper] Se Bradley Cooper não puder, eu e muitos outros teremos que usar uma prótese nasal equivalente a blackface ou yellowface [play the role] Não o lance apenas por poder ou atuação – consiga um ator judeu.

Oberman acrescentou, referindo-se à atuação de Cooper no palco em 2014 como John Merrick em O Homem Elefante: “Bradley Cooper foi capaz de interpretar o Homem Elefante sem uma prótese, e então ele poderia interpretar o judeu.”

Daniel Feinberg é o principal crítico de televisão do Hollywood Reporter As próteses são chamadas de “problemas”. Quando as fotos do set surgiram em maio, então Ele descreveu o filme como “cosplay étnico”..

Em comunicado nas redes sociaisOs filhos de Bernstein, Jamie, Alexander e Nina, apoiaram Cooper, dizendo: “Parte nossos corações ver quaisquer interpretações ou mal-entendidos. [Cooper’s] Esforços… Bradley escolheu usar maquiagem para amplificar sua aparência, e estamos bem com isso. Temos certeza de que nosso pai também estaria bem.

A controvérsia seguiu-se a objeções a um ator não judeu que interpretou o físico nuclear J. Robert Oppenheimer na cinebiografia dirigida por Christopher Nolan. David Patil explica Performances como “Satisfaction” e “Double”.[ing] Patil também criticou o retrato de Helen Mirren da primeira-ministra israelense Golda Meyer, escrevendo no Guardian: “Em um período muito intenso de discurso progressista sobre representação e inclusão e microagressões e minorias, ofendendo uma minoria e não. — os judeus — têm sido rotineiramente ignorados.”