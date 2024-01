IA pode sinalizar uso arriscado de álcool pelos pacientes antes da cirurgia

O álcool pode causar complicações cirúrgicas perigosas em pacientes que bebem álcool nos dias anteriores ao procedimento, mas os sinais de uso perigoso de álcool nem sempre são óbvios no prontuário do paciente. A inteligência artificial pode ajudar a trazer à tona esses problemas. Uma nova análise sugere .

O estudo “criará as bases para esforços para identificar outros riscos com validação adequada nos cuidados primários e além”, disse VG Vinoth Vaitheswaran, professor associado de aprendizagem em ciências da saúde na Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan e autor principal do artigo. Uma mensagem libertação. “Essencialmente, é uma forma do apresentador destacar o que já está nas anotações que outros apresentadores fizeram, sem que eles tenham que ler o registro inteiro”.