Donuts Krispy Kreme estão chegando ao McDonald's

Os clientes do McDonald's poderão em breve combinar donuts Krispy Kreme com seu McCafe matinal, em uma nova parceria alimentar que busca expandir ambas as marcas, mas em vez disso enfraquecê-las.

Três variedades de donuts Krispy Kreme – cobertura original, granulado de chocolate e recheio de “creme” gelado de chocolate – estarão disponíveis nos restaurantes McDonald's a partir do final deste ano, disseram as empresas à CNN na segunda-feira.

As ações da Krispy Kreme subiram cerca de 18% na manhã de terça-feira. As ações do McDonald's perderam 0,2%.

Esta não é a primeira vez que os dois rivais se unem. Por exemplo, Wendy's trouxe canela para sua linha de café da manhã No início deste ano. Alguns estudos sugerem que As parcerias de marca abrem oportunidades para novos clientes, extensões de marca e inovações. Mas alguns especialistas do retalho sugerem que a parceria poderá ser uma medida arriscada e que poderá enfraquecer as respetivas marcas.

O modelo de entrega de donuts da Krispy Kreme deve encontrar uma maneira de atender com sucesso locais rurais do McDonald's a 32 quilômetros do centro urbano, disseram analistas.

O McDonald's também enfrentou resistência dos clientes à medida que os preços de seus outros itens do menu aumentaram. Ian Borden, diretor financeiro do McDonald's, disse no início deste mês Alguns americanos de baixa renda optam por cozinhar em casa em vez de comer fora em seus restaurantes. Em fevereiro, o CEO Chris Kempczynski abordou o problema de “acessibilidade” do McDonald's e Ele indicou que a rede reduziria os preços Em alguns itens do menu.

Para comemorar a parceria, a Krispy Kreme está oferecendo um donut glaceado grátis aos hóspedes que visitarem uma loja da Krispy Kreme na terça-feira, das 17h às 21h.

O McDonald's começou a testar os pedidos de café da manhã dos clientes com donuts Krispy Kreme em 160 restaurantes em Kentucky. Após um lançamento faseado a partir do final deste ano, os donuts estarão disponíveis nos restaurantes participantes em todo o país até o final de 2026. Um período experimental mais longo reduz o risco para ambas as partes, disseram analistas.

Os donuts estarão disponíveis para compra individualmente ou em embalagens de seis, começando no café da manhã e continuando até durarem os estoques.

Há muito menos locais Krispy Kreme do que McDonald's 13.500 locais nos EUA Em 2022. Mas os clientes podem comprar o donut Krispy Kreme em outros locais, como Walmart e outros supermercados. A parceria poderia aumentar o alcance da Krispy Kreme, que afirmou estar a expandir a sua cadeia de abastecimento para continuar a sua promessa de entregar produtos frescos diariamente.

“Ao tornar o Kreme Krispy (sic) acessível aos fãs de todo o país por meio desta parceria, esperamos dobrar nossos pontos de acesso até o final de 2026”, disse o presidente e CEO da Krispy Kreme, Josh Charlesworth, em um comunicado.

A Krispy Kreme tem concentrado suas operações comerciais em seus donuts. A empresa com sede em Charlotte também tem biscoitos para insônia Afirmou que está explorando outras opções, como vender a marca de biscoitos em 2023.

A empresa voltou ao mercado com um IPO em 2021. No entanto, a sua As ações ainda estão sendo negociadas abaixo do preço do IPO de US$ 17.

“O que isso significa para os planos anteriores da empresa de expandir locais? Como isso afetará o ponto de acesso existente na MacDonald Street?” Analistas de confiança disseram.