Starbucks lança bebidas à base de café com azeite de oliva na Itália

A Starbucks, a maior cadeia de cafés do mundo, diz que lançará bebidas com infusão de azeite na Itália.

O executivo-chefe Howard Schultz diz que o “sabor amanteigado, aveludado e inesperado do azeite … realça o café e permanece lindamente no paladar”.

A Starbucks foi uma das principais empresas americanas que enfrentou obstáculos quando tentou se expandir para o mercado italiano de alimentos e bebidas.

A cena do café da Itália é famosa por seus cafés independentes e muitas vezes administrados por famílias.

Atualmente, a Starbucks tem cerca de 20 lojas no país.

“Em mais de 40 anos, não consigo me lembrar de um momento em que estivesse mais e mais empolgado”, acrescentou.

A empresa planeja trazer uma seleção de bebidas quentes e frias para as lojas no sul da Califórnia, EUA, nesta primavera. O Reino Unido, o Oriente Médio e o Japão devem seguir no final deste ano.

A linha Oleato, lançada na Itália na quarta-feira, inclui um café com leite “cozido no vapor em leite de aveia” com café expresso batido a frio e azeite de oliva.

Haverá também um café frio, com uma “infusão sedosa de Óleo Extra Virgem Partna com espuma de creme doce de baunilha … caindo lentamente na bebida”.

O azeite é uma parte importante da dieta mediterrânea associada a países como Itália, Grécia e Espanha.

Seus benefícios para a saúde podem ser atribuídos aos seus ácidos graxos monoinsaturados, que contêm vitaminas e minerais, e polifenóis, que são micronutrientes derivados de plantas.

Na época, Schultz disse: “Não estamos aqui para ensinar os italianos a fazer café. Estamos aqui para mostrar o que aprendemos com humildade e respeito”.

Desde o lançamento da pizza em 2015, a gigante do fast-food tem lutado para atrair clientes em sua cidade natal.

Ele enfrentou uma concorrência cada vez mais acirrada durante a pandemia, pois os restaurantes locais se inscreveram em plataformas de entrega de alimentos, como Deliveroo e JustEat.

