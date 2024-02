Motores intuitivos lançarão o módulo lunar Odyssey na manhã de quarta-feira

O programa Artemis da NASA, a busca para eventualmente devolver os astronautas à superfície lunar, teve um início perfeito. Em janeiro, a primeira tentativa de pousar uma nave robótica na superfície lunar em mais de 50 anos foi frustrada por um vazamento de combustível que impediu a nave de chegar à Lua. No dia seguinte, a NASA anunciou que dois de seus voos principais – um para enviar quatro tripulações ao redor da Lua e outro para pousar astronautas nela – seriam significativamente atrasados ​​enquanto a agência espacial resolvia questões técnicas.

Mas agora a Intuitive Machines, uma empresa de Houston, A empresa planeja lançar a espaçonave à Lua já na quarta-feira, estabelecendo um possível pouso ainda este mês. Se for bem-sucedido, será o primeiro pouso dos Estados Unidos desde a missão Apollo em 1972, e a primeira espaçonave comercial a tocar a superfície lunar. O módulo de pouso da empresa, do tamanho de uma cabine telefônica, Odysseus, está apontado para perto do pólo sul da Lua, o que é de particular interesse para a NASA por causa do gelo de água em crateras permanentemente sombreadas.

Embora a espaçonave pertença e seja operada por máquinas intuitivas, a NASA tem muitos experimentos científicos a bordo e está pagando à empresa US$ 118 milhões para entregá-los à superfície. Faz parte de um plano da agência espacial de US$ 2,6 bilhões projetado para enviar espaçonaves robóticas de operação privada à Lua nos próximos anos para reforçar os esforços da agência espacial para pousar astronautas.

A iniciativa demonstra o papel crescente da indústria espacial comercial na exploração espacial. A NASA agora depende de empreiteiros para transportar cargas e astronautas para a Estação Espacial Internacional, mas também para construir a nave espacial que pousará os astronautas na Lua e os trajes espaciais que eles usarão lá. Espera também que o sector empresarial desenvolva habitats que possam eventualmente substituir a estação espacial na órbita da Terra.

A aterragem bem-sucedida de um veículo comercial na Lua representaria um marco significativo na exploração espacial pela iniciativa privada, que a NASA espera que ajude a desbloquear novas atividades económicas e científicas na Lua e em torno dela. “Ao melhorar as nossas capacidades para operar na superfície lunar, esta missão prepara o terreno para esforços ambiciosos, incluindo o estabelecimento de bases lunares e a exploração de recursos potenciais”, disse a Intuition Machines num comunicado. READ Irã rejeita alegações dos EUA de 'profundo envolvimento' nos ataques Houthi no Mar Vermelho | Notícias do conflito Israel-Palestina

Tudo isso ainda está a anos de distância e pousar na Lua é muito difícil. A espaçonave, construída pela Astrobotic, com sede em Pittsburgh, em seu primeiro vôo à superfície lunar, sofreu problemas e um vazamento em seu sistema de propulsão no mês passado, impedindo-a de chegar à superfície lunar. Momentos depois, uma espaçonave operada pela Agência Espacial Japonesa pousou suavemente, tornando o Japão o quinto país a pousar na superfície lunar. Mas a espaçonave acabou tombada de lado.

O programa lunar da NASA também teve alguns contratempos recentes. A agência espacial esperava levar um quarteto de astronautas ao redor da Lua ainda este ano em sua espaçonave Orion, uma missão chamada Artemis II, semelhante à missão Apollo 8 em 1968. Mas no mês passado, o administrador da NASA, Bill Nelson, disse que o voo seria adiado para setembro de 2025 porque a agência espacial precisava examinar mais detalhadamente o escudo térmico de Orion, que mostrou mais queima do que o esperado.

Artemis III, a espaçonave que levará os astronautas à superfície, foi adiada de 2025 para setembro de 2026. Desta vez, o problema é que a SpaceX está atrasada na construção de sua espaçonave Starship, que deveria transportar a tripulação. Da superfície lunar. Nelson disse que há atrasos no desenvolvimento dos trajes espaciais que os astronautas usarão na Lua. Outra empresa espacial privada, a Axiom Space, está liderando esse esforço.

“Quero enfatizar que a segurança é nossa prioridade”, disse Jim Free, administrador associado da NASA, durante um briefing no mês passado. “Enquanto nos preparamos para enviar nossos amigos e colegas nesta missão, estamos comprometidos em lançar da forma mais segura possível. Lançaremos quando estivermos prontos.

Depois de uma extensa campanha de testes, a Intuitive Engines afirma que está pronta para ser lançada às 12h57, horário do leste dos EUA, na quarta-feira, marcando o pouso em nove dias. READ Múmia 'mais antiga e completa' é descoberta no Egito | notícias

“O veículo está pronto”, disse Stephen Altemus, CEO da Intuitive Engines, em entrevista em outubro. “Funciona de maneira fantástica. … Conhecemos as probabilidades do que estamos enfrentando. Fizemos testes extensivos além dos testes de desenvolvimento para garantir que o veículo funcione conforme projetado. E, a partir de nossas análises, acreditamos que resolvemos todos esses problemas. e sabemos o desempenho do veículo.

O Odysseus será lançado ao espaço a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 de Cabo Canaveral, Flórida, e depois acelerará em direção à Lua enquanto dá passos complexos ao longo do caminho. Assim que a espaçonave se separar do foguete, ela usará câmeras especiais para tirar fotos das estrelas que lhe permitirão orientar-se autonomamente para a posição correta, de modo que seus painéis solares apontem em direção ao Sol. Uma vez ativado, ele ligará seus rádios de comunicação para se comunicar com os controladores em solo.

No caminho para a Lua, a espaçonave usa seu sistema de propulsão para mantê-la no curso, “como um motorista de carro fazendo pequenas curvas com o volante em uma estrada reta”. A empresa disse. Ele teria como objetivo um local próximo à Lua que lhe permitiria entrar na órbita lunar, semelhante à forma como os jogadores de basquete buscam um quadrado na tabela de um aro. “Quando um jogador de basquete acerta a tabela com um chute, a bola tende a ir para o aro”, disse.

À medida que se aproxima da Lua, a sonda irá ligar novamente o seu motor, desta vez colocando-a em órbita a cerca de 100 quilómetros acima da superfície lunar. O plano prevê que ele orbite a Lua cerca de 12 vezes enquanto espera que a luz atinja a superfície lunar. Cada passagem será um desafio para a espaçonave, pois ela alterna entre o calor do sol e o frescor da escuridão, exigindo “o calor retirado das baterias para manter os computadores aquecidos”. A espaçonave perderá contato com o solo por cerca de 45 minutos em cada órbita quando a lua bloquear o sinal de rádio de Odysseus. READ Tripulação desaparecida do Titanic morta após 'explosão catastrófica': atualizações ao vivo

À medida que o veículo começa a descer em direção à superfície, ele reduzirá a velocidade do motor de 100 km/h para pouco mais de 10 km/h. Então suas câmeras e lasers Alimente os dados Ele guiará automaticamente os computadores de navegação a bordo para um local seguro na superfície. A cerca de 30 metros, ele se vira para uma posição vertical, com as pernas de pouso apontadas para baixo. Durante a descida, o empuxo do motor continuará a diminuir à medida que o módulo de pouso queima combustível, resultando em um trem de pouso cada vez mais leve.

Como a poeira lunar aumenta à medida que o veículo se aproxima da superfície, ele não usará câmeras ou sensores para o pouso final, baseando-se no que a empresa chama de “medição inercial”, que detecta a aceleração e a rotação como o interior de um ser humano, disse a empresa. a orelha “A descida do terminal é como caminhar em direção a uma porta e fechar os olhos nos últimos três metros”, disse a empresa. “Você sabe que está perto o suficiente, mas seu ouvido interno tem que guiá-lo através da porta.”

A velocidade de pouso é de três pés por segundo. ou cerca de 2 milhas.

Odysseus está carregando várias cargas científicas da NASA, incluindo um instrumento que irá capturar imagens de nuvens de poeira levantadas pelos motores da espaçonave. Como espera eventualmente aterrar muitas naves espaciais mais próximas umas das outras, a NASA quer compreender melhor quais os efeitos que as aterragens têm na superfície lunar e no ambiente.