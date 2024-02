Um Biden confuso vagou pelos bastidores enquanto o rei da Jordânia falava

Política

Um presidente Biden, de aparência confusa, ia e voltava atrás do rei Abdullah II da Jordânia na segunda-feira, sem saber onde se posicionar diante dos comentários do rei.

“Vossa majestade, sim”, disse Biden, 81, ao rei depois de recebê-lo na Casa Branca.

Enquanto Abdullah se preparava para fazer o seu discurso, o presidente circulou por trás dele e por trás do estrado, olhando para o chão como se procurasse um marcador para marcar o lugar certo para ele ficar de pé.

Biden hesitou entre dois locais diferentes antes de escolher o que originalmente era sua primeira escolha, à esquerda de Abdullah e em frente à bandeira da Jordânia.

A certa altura, a indecisão do presidente pareceu confundir King, que olhou por cima do ombro esquerdo esperando ver Biden, mas ele não estava lá.

“Mudei o seu lado”, disse Biden, antes de passar para a esquerda do rei, agora sorridente.

Fevereiro. 12 de outubro de 2024, o rei Abdullah II da Jordânia (centro) e o presidente dos EUA, Joe Biden, colocam uma caixa de maçãs durante uma entrevista coletiva na Casa Branca. Chris Klebonis/Piscina/EPA-EFE/Shutterstock

O último discurso de Biden ocorre dias depois que o conselheiro especial Robert Hurr recomendou não recomendar acusações criminais contra o presidente por sua maneira de lidar com documentos confidenciais da Casa Branca, porque um júri pode ver Biden como “um velho com memória ruim”.

De acordo com o relatório de Harr, Biden não conseguia se lembrar dos anos em que serviu como vice-presidente de Barack Obama e quando seu falecido filho Beau Biden morreu.

RNC Research, a conta X gerenciada pelo Comitê Nacional Republicano, apreendeu Coffey, Recorte de vídeo Com a legenda: “Biden: O que estou fazendo? Para onde estou indo?”

O rei Abdullah II da Jordânia e o presidente dos EUA, Joe Biden, apertam as mãos após uma reunião na Casa Branca, em Washington, em 12 de fevereiro de 2024.

Chris Klebonis/UPI/Shutterstock

“O mundo está rindo da América”, disse Andrew Giuliani, ex-funcionário do governo Trump e filho de um ex-prefeito de Nova York. Escreveu em XCompartilhando imagens do momento estranho.

“Não subestime sua inteligência. Julgue-o pela sua capacidade de fazer coisas como ficar onde está a fita e fazê-lo do lado apropriado do convidado”, disse sarcasticamente o apresentador de rádio e estrategista político Melik Abdul. Mencionado em X.

Steve Flesch, um jogador de golfe do PGA Champions Tour, foi um dos vários usuários do X que criticou os democratas por “mandá-lo embora” na esperança de que “o público acreditasse que ele estava 'bem'”.

“Que vergonha para eles. Isso é abuso de idosos”, alegou Flesch.

Algumas pessoas nas redes sociais saíram em defesa de Biden, argumentando que o incidente não foi tão perigoso.

“A idade de Biden é relevante, mas ele está obviamente procurando um marcador de chão para uma foto da câmera”, disse o usuário do X, Josh Fields. enfatizou. “Eles costumam colocar uma fita no chão. Fazem isso em filmes, peças de teatro, TV, imprensa, etc. Já vi isso em outras coisas, e esta não é uma delas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fala após uma reunião na Casa Branca em 12 de fevereiro de 2024, em Washington.

Chris Klebonis/UPI/Shutterstock

As pesquisas do ano passado mostraram consistentemente que a maioria dos eleitores está preocupada com a saúde mental de Biden durante o mandato.

Atualmente, 86% são americanos De acordo com uma pesquisa ABC News/Ipsos divulgada no domingo e realizada após a divulgação do relatório de Hur, eles acreditam que Biden está “muito velho” para ser presidente – enquanto 62% querem que o ex-presidente Donald Trump, 77, concorra novamente contra Biden nas eleições de novembro. .