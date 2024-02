Trump diz que a Rússia pode fazer o que quiser com os aliados da NATO que pagam salários muito baixos

Donald Trump alertou os aliados da OTAN que encorajarão a Rússia a “fazer o que quiserem” se os membros da aliança não conseguirem cumprir as metas de gastos com defesa.

Os comentários de Trump foram feitos durante um comício de campanha antes das primárias presidenciais republicanas na Carolina do Sul neste mês, o que poderia ajudá-lo a selar a nomeação de seu partido para concorrer contra Joe Biden nas eleições de novembro.

O antigo presidente dos EUA, que há muito é um crítico da NATO e tem uma relação cordial com o presidente russo, Vladimir Putin, disse aos seus apoiantes que “a NATO foi derrotada até eu aparecer”. Ele disse que insistiu durante seu mandato junto aos aliados europeus que “todos vão pagar”.

Trump lembrou que o presidente de um país membro da NATO perguntou se os Estados Unidos defenderiam a Rússia em caso de ataque russo.

Trump respondeu: “Não vou proteger você. “Realmente, eu os encorajaria a fazer o que quiserem. Você tem que pagar. Você tem que pagar suas dívidas”, lembrou ele.

Os comentários de Trump sinalizam que, se for reeleito presidente, poderá ameaçar o compromisso com a segurança mútua no coração da aliança da NATO, numa altura em que os receios em relação à Rússia aumentaram acentuadamente na sequência da sua guerra contra a Ucrânia. O antigo presidente pressionou recentemente o Congresso para resistir à aprovação de uma nova ajuda a Kiev, o que é fundamental no campo de batalha.

O ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, criticou os comentários de Trump no domingo. O lema da OTAN “Um por todos, um por todos” é um compromisso firme. Nenhuma campanha eleitoral é desculpa para brincar com a segurança da aliança”, postou no X.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esperar que “pelo menos metade” dos seus membros cumpram a meta auto-imposta de gastar 2% do seu PIB na defesa.

“A OTAN é um bom negócio para os Estados Unidos. Com a OTAN, os Estados Unidos têm mais amigos e aliados do que qualquer outra potência”, disse ele durante uma viagem a Washington no mês passado. Instando os Estados Unidos a reafirmarem o seu compromisso com a aliança, ele disse que uma OTAN dividida significava “diminuição do poder americano”.

O senador italiano Carlo Calenda, ex-ministro e agora líder da oposição centrista, escreveu no X no domingo: “Este louco [Trump] O maior perigo para o Ocidente. . . A UE deve preparar-se para o evento da sua vitória, acelerando o Programa de Segurança Comum.

Depois de vitórias nas prévias de Iowa e nas primárias de New Hampshire no mês passado e nas prévias de Nevada esta semana, Trump é o favorito para ganhar a indicação presidencial republicana.

Durante o comício na Carolina do Sul, Trump também zombou do marido de Nikki Haley, seu principal rival na indicação republicana. Michael Haley, Guarda Nacional do Exército, atualmente destacado em África.

“O que aconteceu com o marido dela? O que aconteceu com o marido dela? onde ele está Ele se foi”, disse Trump.

O terrível aviso de Trump aos membros da NATO e a sua repressão contra um membro do exército estacionado no estrangeiro lembram a retórica divisiva que alimenta a sua campanha e energiza a base republicana.

Haley, que intensificou suas críticas a Trump nas últimas semanas, disse durante uma parada de campanha em Lexington, Carolina do Sul: “Donald, se você tem algo a dizer, não diga pelas minhas costas. Entre em uma plataforma de debate e diga isso na minha cara.

“Se você zomba do serviço de um veterano de guerra, não merece uma carteira de motorista, muito menos o presidente dos Estados Unidos”, acrescentou. Haley não abordou os comentários de Trump sobre a OTAN.

Um porta-voz da Casa Branca disse: “A promoção de invasões por regimes assassinos dos nossos aliados mais próximos é terrível e injusta – e põe em perigo a segurança nacional dos EUA, a estabilidade global e a nossa economia interna”.

Trump, de 77 anos, está ligeiramente à frente na média nacional de pesquisas, medindo uma disputa direta contra Biden, de 81 anos. A tentativa de reeleição do presidente foi abalada esta semana pela divulgação do relatório do procurador especial. Robert Hurr lidou com documentos confidenciais quando era vice-presidente de Barack Obama.

Harr não divulgou nenhuma acusação contra Biden, mas citou a “memória fraca” do presidente, gerando novas preocupações sobre a idade e a saúde mental do presidente.

Reportagem adicional de Amy Cosm em Roma