EUA registram mais de 80 mortes relacionadas ao clima enquanto o frio perigoso continua

83 mortes relacionadas ao clima foram confirmadas Clima de inverno da semana passadaDe acordo com relato da CBS News, um frio perigoso continua a atingir o país.

O Departamento de Saúde do Tennessee confirmou 19 mortes relacionadas ao clima, e as autoridades do Oregon confirmaram 16, incluindo três adultos que morreram quando uma árvore caiu sobre seu carro. A CBS News informou anteriormente que uma criança no veículo sobreviveu.

Mais mortes foram relatadas em Illinois, Pensilvânia, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, Nova York, Nova Jersey e muito mais.

Investigações estão em andamento para confirmar que algumas das mortes foram relacionadas ao clima. Isso inclui uma pessoa que morreu em um acidente de cinco vias em Kentucky e quatro em Illinois, incluindo duas em acidentes de carro. Alguns estados alertaram os motoristas para tomarem cuidado extra nas estradas durante fortes geadas. As autoridades do Mississippi disseram aos seus residentes para “estarem atentos ao gelo negro nas estradas e dirigirem apenas se necessário”.

O tempo perigoso continuou nos Estados Unidos neste fim de semana. Dezenas de milhares de pessoas enfrentaram temperaturas extremamente frias e abaixo da média no sábado, e a metade oriental do país pode experimentar um clima ainda mais frio nesta temporada, com ventos frios perigosos e alertas de congelamento intenso estendendo-se ao norte da Flórida.

pendência Fique seguro no tempo frioSe você precisar sair de casa, os especialistas recomendam ter cuidado ao ligar dispositivos como aquecedores e observar sinais mais graves de hipotermia.

Na Costa Oeste, Oregon está em estado de emergência, com mais de 45.000 clientes sem energia enquanto nevascas mortais atingem a região. Outras interrupções foram relatadas na Pensilvânia, Califórnia, Novo México e Indiana.

A neve e o granizo continuarão no início da próxima semana, dizem os meteorologistas.

“O ar do Ártico se combinará com a umidade do Golfo para criar uma confusão nebulosa de Oklahoma a Illinois. As viagens serão traiçoeiras na segunda-feira”, disse a meteorologista do Weather Channel, Molly McCollum, no sábado.

No meio da semana, a tendência de aquecimento deverá formar um banco. De acordo com o Weather Channel previsãoO ar quente e a chuva se combinarão para trazer risco de inundação ao Centro-Oeste e Nordeste.

