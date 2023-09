Ministro da Defesa da China está sob investigação por compras corruptas

15 de setembro (Reuters) – (Esta história de 14 de setembro foi revisada para corrigir a grafia de ‘de’ no parágrafo 16)

O ministro da Defesa, Li Shangfu, que desapareceu da vista do público por mais de duas semanas, está sendo investigado pelas autoridades chinesas, disseram 10 pessoas familiarizadas com o assunto.

Segundo um responsável de segurança regional e três pessoas em contacto direto com os militares chineses, a investigação sobre Li está relacionada com a compra de equipamento militar. A Reuters não conseguiu obter detalhes sobre quais aquisições de equipamentos estavam sob análise.

Oito altos funcionários da divisão de compras militares chinesas, que Li liderou de 2017 a 2022, também estão sob investigação, segundo duas pessoas com ligações diretas aos militares.

A investigação sobre Li, que foi nomeado ministro da Defesa em março, e outros oito oficiais está sendo conduzida pelo poderoso Comitê de Investigação Disciplinar dos militares, disseram as duas pessoas.

A análise detalhada da Reuters sobre as acusações contra Li e o momento do julgamento foi baseada em fontes em contato regular com altos líderes políticos e de segurança chineses e em entrevistas com autoridades regionais familiarizadas com a política chinesa.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse a repórteres na sexta-feira que não estava ciente da situação. O Conselho de Estado e o Ministério da Defesa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Li não foi encontrado imediatamente.

O Financial Times informou na sexta-feira, citando autoridades dos EUA, que o governo dos EUA acredita que Li está sob investigação. O Wall Street Journal citou uma pessoa próxima da decisão em Pequim que disse ter sido levado para interrogatório na semana passada.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre relatos da mídia de que autoridades de inteligência dos EUA acreditam que Li está sob investigação por corrupção.

O embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, acessou o Twitter na sexta-feira X para questionar se Li estava em prisão domiciliar. A Embaixada dos EUA em Tóquio não fez comentários adicionais imediatamente.

Li fez um discurso de abertura pela última vez no Fórum de Segurança com as Nações Africanas em 29 de agosto, em Pequim. No início daquele mês, ele também visitou a Rússia e a Bielorrússia.

A investigação ao ministro começou logo após o seu regresso daquela viagem, com uma pessoa com ligações directas aos militares e dois responsáveis ​​de segurança estrangeiros informados sobre o caso.

Em 3 de setembro, o seu ministério cancelou a visita de Lee ao Vietname para a reunião anual de segurança entre os dois países, marcada para 7 e 8 de setembro, segundo uma autoridade vietnamita. Duas autoridades vietnamitas disseram às autoridades em Hanói que Li tinha um “problema de saúde” quando o evento foi adiado.

O facto de Li não ter comparecido a essa reunião e às conversações com um oficial militar de Singapura na China na mesma semana levantou questões sobre o seu paradeiro entre diplomatas regionais e utilizadores das redes sociais.

O julgamento de Li foi substituído em julho pelo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, após uma longa ausência dos olhos do público e uma mudança no comando da força de foguetes de elite do Exército de Libertação Popular, responsável por mísseis convencionais e nucleares. As autoridades chinesas disseram inicialmente que a ausência de Qin se devia a motivos de saúde.

As medidas levantaram questões de alguns observadores e diplomatas sobre as mudanças repentinas na liderança da China, numa altura em que a economia da China está a lutar para recuperar de graves paralisações pandémicas e as suas relações com os Estados Unidos azedaram ainda mais numa série de questões.

Tanto Lee como Qin foram vistos pelos observadores da política chinesa como escolhidos a dedo pelo presidente Xi Jinping, e a sua ausência após menos de um ano no cargo foi particularmente notável. Ambos os homens tiveram importantes funções perante o público e serviram entre os cinco conselheiros de estado da China, mais do que um ministro típico.

“Limpo” em compras militares

Em julho, a divisão de compras do Exército tomou a medida altamente incomum de anunciar que queria “limpar” o seu processo de licitação. Em outubro de 2017, convidou o público a denunciar abusos durante a liderança de Lee. Ele dirigiu a unidade até outubro de 2022.

Quando questionado por repórteres no mês passado para comentar o paradeiro de dois outros ex-chefes militares que não foram vistos em público recentemente, e onde poderiam estar caso fossem processados, um porta-voz do Ministério da Defesa disse que os militares “não toleram a corrupção”. . Nega a possibilidade de estarem sujeitos a investigação.

“Devemos sempre tocar a buzina, investigar todos os casos, punir todos os casos de corrupção e vencer de forma decisiva a dura e prolongada guerra contra a corrupção”, disse o porta-voz.

Em 2016, Li foi nomeado vice-comandante da então nova Força de Apoio Estratégico militar – uma organização de elite que irá acelerar o desenvolvimento das capacidades espaciais e de guerra cibernética. Mais tarde, no ano seguinte, ele recebeu a responsabilidade de chefiar a ala de compras do exército.

Li foi sancionado pelos Estados Unidos em 2018 em conexão com a compra de armas da Rosoboronexport, o maior exportador de armas da Rússia.

Pequim disse repetidamente que essas restrições devem ser abandonadas para permitir melhores discussões entre os militares chineses e norte-americanos. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, tentou manter conversações com Li durante uma conferência de defesa em Cingapura, em junho, mas foi além de gentilezas, disse um porta-voz do Pentágono.

