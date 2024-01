'Sequestro cibernético': estudante de intercâmbio desaparecido encontrado com frio e assustado pela polícia de Utah

CNN

A polícia de Utah diz que um adolescente estudante de intercâmbio chinês foi encontrado sozinho e com frio em uma barraca, no que eles chamam de “sequestro cibernético”.

Kai Zhuang, 17, foi dado como desaparecido na quinta-feira em sua escola, disse o Departamento de Polícia de Riverdale. Seus pais na China contataram a escola depois de receberem a foto do resgate do filho – e enviaram US$ 80 mil para contas bancárias na China, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado no domingo.

A polícia disse ter encontrado Zhuang “vivo, mas com muito frio e medo” no domingo em um acampamento improvisado nas montanhas perto de Brigham City, usando seus registros bancários e telefônicos. A polícia disse que ele chegou lá seguindo instruções de traficantes cibernéticos para se isolar.

Zhuang ficou aliviado ao ver a polícia, acrescentando que “não havia fontes de calor dentro da tenda, apenas um cobertor aquecido, um saco de dormir, comida e água limitadas e vários telefones que se acredita terem sido usados ​​para o cibertráfico. .”

O Corpo de Bombeiros de Brigham City testou Zhuang em busca de problemas relacionados ao frio. Ele foi inocentado de grandes preocupações médicas e recebeu um cheeseburger, que ele solicitou.

Zhuang também pediu para falar com sua família para ter certeza de que estavam seguros, o que a polícia o ajudou a fazer, de acordo com o comunicado.

Mais de uma semana antes de seu desaparecimento, policiais em Provo prenderam Zhuang em 20 de dezembro, quando ela supostamente tentava acampar, de acordo com o comunicado. Eles estavam preocupados com sua segurança, combinaram de levá-lo para Riverdale e contataram sua família.

A polícia de Riverdale disse no domingo que Zhuang já estava sendo “manipulado e controlado por cibertraficantes”, mas não contou a ninguém.

Na quinta-feira, a polícia foi à casa de seu anfitrião e sua família anfitriã disse não ter ideia do desaparecimento de Zhuang, disse o relatório. Eles disseram à polícia que ele estava em casa na noite anterior e ouviu um barulho naquela manhã. A polícia disse que não há evidências de que ele tenha sido retirado de casa à força.

A polícia de Riverdale trabalhou com o FBI, a Embaixada dos EUA na China e as autoridades chinesas para rastrear Zhuang.

A polícia disse que o FBI lhes disse que outros estudantes estrangeiros, especialmente chineses, foram alvo de fraudes semelhantes de “tráfico cibernético” nos Estados Unidos. Os criminosos ameaçam os estudantes, ordenam-lhes o isolamento, monitorizam-nos através de videochamadas e exigem dinheiro de resgate às suas famílias.

O FBI encaminhou as perguntas de volta à polícia de Riverdale.

Kaylene Chasie da CNN contribuiu para este relatório.