Ken Paxton: O debate no Senado do Texas sobre as audiências de impeachment do AG chega ao segundo dia

CNN

–



O destino político do procurador-geral do Texas, Ken Paxton, está nas mãos do Senado estadual, que retomará as deliberações privadas no sábado, depois que o julgamento de impeachment republicano terminou na sexta-feira sem votação pública sobre 16 acusações.

O Senado estadual começou a deliberar pouco antes do meio-dia de sexta-feira, horário central, depois que os gerentes de impeachment da Câmara e os advogados de defesa do procurador-geral apresentaram seus argumentos finais. O tenente-governador Dan Patrick disse aos senadores que eles retomariam o debate às 9h CT de sábado se não estivessem prontos para votar publicamente os artigos até sexta-feira à noite.

“Não sei quanto tempo o júri vai deliberar. Podem levar horas; podem levar dias”, disse Patrick, que presidiu o julgamento.

Patrick ordenou que o corpo fosse examinado até pelo menos 20h CT, e alguns membros da câmara começaram a deixar o terreno do Capitólio por volta das 19h. A CNN entrou em contato com o escritório de Patrick para comentar.

O julgamento de duas semanas no Capitólio do Estado do Texas, em Austin, terminou na sexta-feira, quando os gerentes de impeachment da Câmara e a equipe jurídica de Paxton tiveram uma hora cada para apresentar os argumentos finais. Paxton apareceu no plenário do Senado estadual pela primeira vez Apresentando sua declaração de inocência No primeiro dia do julgamento.

“Poderíamos dizer que ele é um de nós. Mas, ao contrário dos servidores públicos aqui hoje, ele não respeita os princípios de honra e integridade”, disse o deputado republicano Andrew Moore, presidente do inquérito de impeachment da Câmara, na manhã de sexta-feira.

Enquanto isso, o advogado de Paxton, Tony Busbee, descreveu o processo de House como “uma farsa” alimentada por divergências dentro do Partido Republicano, que domina todos os ramos do governo do Texas.

“A única evidência que temos neste caso é que eles não querem Ken Paxton”, disse Busbee.

21 dos 30 senadores qualificados para votar pela destituição de Paxton do cargo – a esposa de Paxton, Angela, é senadora estadual. Mas não posso votare – deve ser considerado culpado de qualquer um dos 16 artigos da acusação do Procurador-Geral, a maioria dos quais resulta de alegações de que ele abusou do seu cargo em benefício do amigo e doador Nate Paul. Paxton “permitiu que Nate Ball afetasse o escritório”, disse Moore.

Patrick disse que os repórteres e o público receberão pelo menos 30 minutos de antecedência quando os senadores tomarem decisões.

Ele aconselhou os senadores a se absterem de discutir o inquérito de impeachment fora de suas deliberações ou de considerar qualquer informação diferente da apresentada durante a audiência – inclusive evitando a cobertura da mídia.

“Você não pode assistir televisão. Você pode não estar olhando para o seu telefone”, disse Patrick.

A decisão da Câmara liderada pelo Partido Republicano de demitir Paxton seguiu o pedido do procurador-geral de US$ 3,3 milhões em financiamento estatal. Para resolver um caso com denunciantes – Ex-funcionários de alto escalão que alegaram demissão sem justa causa Relatando seus supostos erros.

Ex-legislador estadual republicano eleito procurador-geral em 2014, Paxton passou todo o seu mandato sob uma nuvem de escândalo. Ele foi indiciado por fraude em títulos em 2015, mas ainda não foi a julgamento.

No entanto, Paxton construiu uma reputação nacional como um conservador linha-dura que desafiou muitas das principais iniciativas do ex-presidente Barack Obama nos tribunais. Ele é um aliado próximo do ex-presidente Donald Trump, que lutou no tribunal para anular as eleições de 2020, obtendo votos do Colégio Eleitoral de quatro estados indecisos vencidos pelo presidente Joe Biden.

Paxton foi suspenso do cargo desde que a Câmara votou pela sua demissão em maio. Se ele sofrer impeachment, ele será permanentemente destituído e o Senado estadual realizará uma votação separada sobre a possibilidade de impedi-lo de concorrer novamente ao cargo.

Busbee, seu advogado de defesa, comparou a demissão de Paxton às acusações criminais enfrentadas por Trump, o principal candidato à indicação presidencial republicana em 2024.

Ele também retratou Paxton como um inimigo político da família Bush. O ex-presidente George W. Bush foi governador do Texas antes de sua vitória em 2000 e concorrerá nas primárias para procurador-geral de 2022 contra o ex-comissário de terras do Texas e filho de Jeb Bush, George B. Paxton derrotou Bush.

“Vamos deixar claro, sejamos claros agora, a era Bush no Texas termina hoje”, disse Busbee. “Eles podem voltar para o Maine.”

Dois dias antes, Paxton disse no X, anteriormente conhecido como Twitter, que conversou com o ex-âncora da Fox News, Tucker Carlson, para “ir ao Maine na próxima semana para discutir as últimas duas semanas na política do Texas”. Deve ser interessante! ”

Buzbee começou sua declaração final descrevendo o esforço de impeachment como uma “caça às bruxas política” contra Paxton “sem qualquer evidência”.

“Se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um”, disse ele.

“Sobre o que é esse caso?” Buzbee perguntou aos senadores. “Não é nada. Não é nada.

Deputado Republicano Jeff Leach, que, como Paxton, é do condado de Collin e um dos gestores do impeachment na Câmara, disse que é próximo do procurador-geral há muito tempo e o considera um aliado político. campanhas.

“Karl Rove não está sentado em meu escritório agora. Sou eu, só eu”, disse ele.

Leach disse que Paxton evitou a responsabilização nos últimos anos, inclusive ignorando 12 convites para testemunhar perante o Comitê Judiciário da Câmara, presidido por Leach.

“O povo do Texas merece respostas”, disse ele.

Busbee criticou House pela menção nos artigos de impeachment ao caso de Paxton com uma mulher empregada por Paul.

“Todos pecamos e falhamos”, disse Busbee. “Se esse impeachment for baseado em má conduta conjugal, entrem na fila! Faremos muitas acusações nesta cidade.

“O gabinete do procurador-geral do Texas descobriu abusos sem precedentes”, disse Moore, um republicano de Junction.

“Ele exigiu repetidamente que seus principais representantes atuassem como advogados pessoais de Nate Paul, e não como procuradores do estado”, disse Moore sobre Paxton.

“Seus advogados vieram aqui e tentaram normalizar seu comportamento”, disse Moore. “Eles querem que você acredite que não houve nada de errado com o Sr. Paxton ignorando as repetidas advertências de sua equipe sênior sobre Nate Ball.”

Este tópico e história foram atualizados com melhorias adicionais.