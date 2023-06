Daniel Ellsberg: denunciante de documentos do Pentágono morre aos 92 anos

Por Jude Sheerin e Brandon Drennan

BBC News, Washington DC

16 de junho de 2023 Atualizado há 1 hora

Ative o JavaScript ou tente um navegador diferente para reproduzir este conteúdo Título do vídeo, Entrevista de 2022: Denunciante do Pentágono Papers Daniel Ellsberg diz que o WikiLeaks é um backup secreto

Daniel Ellsberg, o denunciante que expôs a extensão do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, morreu aos 92 anos.

Ele morreu de câncer no pâncreas em sua casa em Kensington, Califórnia, disse sua família.

O vazamento dos Documentos do Pentágono de 1971 sobre o ex-inspetor militar dos EUA o levou a ser chamado de “o homem mais perigoso da América”.

Isso levou a um caso na Suprema Corte quando o governo Nixon tentou bloquear a publicação no The New York Times.

Mas as acusações de espionagem contra Ellsberg acabaram sendo rejeitadas. “Daniel era um buscador da verdade, um patriota contador da verdade, um ativista anti-guerra, um marido, pai, avô e bisavô amoroso, um amigo querido para muitos e uma inspiração para inúmeros outros. Ele será amado. Todos sentiremos sua falta”, disse a família de Ellsberg em um comunicado obtido pela NPR.

Durante décadas, Ellsberg foi um crítico incansável do exagero do governo e da intervenção militar.

Sua oposição se cristalizou na década de 1960, quando ele aconselhou a Casa Branca sobre estratégia nuclear e avaliou a Guerra do Vietnã para o Departamento de Defesa.

fonte de imagem, Boas fotos legenda da imagem, Daniel Ellsberg vazou os Documentos do Pentágono para expor as ações dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã.

O que Ellsberg aprendeu durante esse período pesou muito em sua consciência. Se o público soubesse, pensou ele, a pressão política para acabar com a guerra poderia ser irresistível.

A divulgação dos Documentos do Pentágono – 7.000 páginas do governo expondo a fraude de vários presidentes americanos – foi resultado desse raciocínio.

As declarações públicas do governo sobre a guerra e suas conotações negativas ajudaram a encerrar o conflito e, por fim, levaram à queda do presidente Richard M. Nixon.

Alan Rusbridger, ex-editor-chefe do jornal The Guardian, disse à BBC que Ellsberg era “o avô dos denunciantes”.

Sua intervenção “mudou radicalmente a opinião pública sobre a Guerra do Vietnã”, disse Rusbridger ao programa World Tonight da Radio 4. Ele disse que o caso contra ele estabeleceu um precedente e que “nenhum governo americano jamais tentou proibir um documento por motivos de segurança nacional”.

Os Documentos do Pentágono criaram um conflito da Primeira Emenda entre o governo Nixon e o New York Times, que primeiro publicou histórias baseadas nos jornais – publicadas por funcionários do governo como espionagem que comprometiam a segurança nacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor da liberdade de imprensa.

Ellsberg foi indiciado no tribunal federal de Los Angeles em 1971 sob a acusação de roubo, espionagem, conspiração e outras acusações.

fonte de imagem, Boas fotos legenda da imagem, Daniel Ellsberg visitou o Vietnã do Sul durante a guerra

Mas antes que o júri pudesse chegar a um veredicto, o juiz rejeitou o caso, alegando grave má conduta do governo, incluindo escutas telefônicas ilegais.

No meio do caso, disse o juiz, foi oferecido a ele o cargo de diretor do FBI por um importante assessor do presidente Nixon.

Também foi revelado que houve um roubo sancionado pelo governo no consultório do psiquiatra de Ellsberg.

Ellsberg nasceu em Chicago em 7 de abril de 1931 e cresceu em um subúrbio de Detroit, Michigan. Antes de chegar ao Pentágono, ele era um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais com doutorado em Harvard, que serviu nos Departamentos de Defesa e Estado.

De acordo com Rusbridger, denunciantes recentes como Julian Assange e Edward Snowden foram “escalados” por Ellsberg.

Caso dos documentos do Pentágono “Quem define o interesse nacional: o governo do dia ou pessoas conscientes como Daniel Ellsberg?” Ele disse à BBC que isso o fez pensar.

Anos após o vazamento dos Documentos do Pentágono, Ellsberg continuou sua busca para responsabilizar o governo.

Durante uma entrevista em dezembro de 2022, ele disse à BBC Hartog que era o “backup” secreto para o vazamento dos documentos do WikiLeaks.

No caso do WikiLeaks, a organização de Julian Assange divulgou 700.000 documentos classificados, vídeos e telegramas diplomáticos fornecidos por um inspetor de inteligência militar dos EUA em 2010.

Ellsberg disse que Assange “pode ​​contar comigo para encontrar uma maneira de obtê-lo”. [the information] fora”.

Depois de ser diagnosticado com câncer pancreático em fevereiro e os médicos dizerem a Ellsberg que ele tinha de três a seis meses de vida, ele passou os últimos meses pensando nos Documentos do Pentágono e denunciando de forma mais ampla.

Em um e-mail obtido pelo The Washington Post em março de 2023, Ellsberg escreveu: “Quando copiei os Documentos do Pentágono em 1969, tinha todos os motivos para pensar que passaria o resto da minha vida atrás das grades. a Guerra do Vietnã, pode não ter parecido assim.”

Política Publicou uma entrevista Com Ellsberg em 4 de junho, a publicação perguntou a ele se, até então, a denúncia valia o risco, apesar de sua opinião de que isso não tornava o governo honesto.

“Quando estamos enfrentando uma catástrofe final. Quando estamos prestes a explodir o mundo sobre a Crimeia, Taiwan ou Pakmut”, respondeu ele.