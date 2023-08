Mercados europeus abertos para fechar, ganhos, dados e notícias

14 horas atrás

As ações da gigante de tecnologia chinesa Alibaba, listada em Hong Kong, subiram mais de 3%, depois de registrar um ganho de 51% nos três meses encerrados em junho e um aumento de 14% na receita ano a ano.

Este é o maior aumento anual nas vendas desde o trimestre de setembro de 2021, segundo dados da Refinitiv.

O Alibaba, com sede em Hangzhou, passou por grandes mudanças nos últimos meses, incluindo a divisão da empresa em seis grupos de negócios e reestruturação organizacional.

O atual CEO e presidente do conselho, Daniel Zhang, deixará o cargo em setembro, mas permanecerá no comando do negócio de computação em nuvem do Alibaba, que está avançando em direção a uma listagem pública. O veterano do Alibaba, Eddie Wu, irá sucedê-lo como CEO, e Joe Tsai assumirá como presidente do conselho, informou a empresa em junho.

“O Alibaba apresentou um trimestre sólido enquanto continuamos implementando nossa reestruturação, que está começando a liberar nova energia em nossos negócios”, disse Zhang em um comunicado na quinta-feira.

– Arjun Karpal, Lim Hui Jie