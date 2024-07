Danny Trejo quebra o silêncio após ataque de balão de água no desfile de quatro de julho em Los Angeles

Danny Trejo disse que foi alvo quando foi atingido por um balão de água durante um desfile de 4 de julho em Los Angeles, levando a uma briga complicada envolvendo o ator icônico.

A estrela de “Machete” estava no banco do passageiro de um conversível azul bebê com seu amigo Mario Castillo quando um balão d’água foi jogado contra eles enquanto dirigiam pelo bairro Sunland-Tujunga, disse o ator. disse ao TMZ.

Trejo disse que entrou em pânico quando ouviu alguém gritando “ácido” no balão.

“Estou muito chateado, estou muito chateado porque, pela maneira como me comportei, homens adultos têm que jogar balões de água para aproveitar o dia”, disse Trejo ao outlet. “Acho que não teria saído do carro se alguém não tivesse gritado ‘É ácido’. Foi aí que entrei em pânico”, acrescentou.

Trejo saiu do carro para enfrentar um grupo na calçada e começou a brigar com um homem de camisa preta sem mangas.

Enquanto os dois brigavam, o suspeito deu um soco em Trejo, fazendo com que o ator caísse de costas na rua, vídeo obtido. A KTTV foi apreendida.

Trejo e Castillo disseram que se sentiam isolados por serem mexicanos, principalmente porque ninguém mais foi atingido por balões de água durante a marcha.

“Foi um alvo porque não havia mais ninguém na nossa frente ou atrás de nós com balões”, disse Castillo. “Você sabe que estava no nosso lowrider.”

“Qual é, você tem um lowrider clássico no desfile, e essa é a última coisa que você quer entrar na água ou algo assim”, acrescentou.

Quase uma dúzia de pessoas cercaram o carro clássico para dar as boas-vindas ao lendário ator enquanto um manifestante atirava um balão de água.

“Havia oito, nove, dez pessoas ao redor deste carro quando eles explodiram o balão, então ninguém estava preocupado se eles não iriam atingir mais ninguém”, explicou ele.

Trejo disse ao TMZ que só reagiu porque alguém o agarrou primeiro.

Como aí consta Los Angeles TimesO confronto ficou violento quando um segundo balão d’água foi jogado na cabeça de Trejo.

“Todo mundo o estava segurando”, capturou Arnie Abramian partes da luta, disse à imprensa. “Tinha muita gente entre ele e quem jogou o balão d’água. Ele estava igualmente chateado. Ele gritou, gritou, enlouqueceu e tentou chegar até a pessoa que jogou o balão d’água.

Outros que compareceram à celebração do 4 de Julho acusaram Trejo de brigar, dizendo que ele deveria estar em seu carro.

“[Trejo] Ele empurrou as mulheres para fora do caminho para chegar até aqueles homens”, disse James Spishak, residente de Sunland-Tujunga, ao The Times. “Havia crianças lá. Poderia ter ficado muito feio. Se ele estivesse no carro, isso nunca teria acontecido.

“Eu amo Danny Trejo, acho que ele é um cara legal, mas ele precisa saber quando dizer ‘não’”, disse Spishak, acrescentando que o ator deu um tapa nele quando ele tentou interromper a briga.

Foram necessários vários manifestantes para acabar com a briga, e as cenas que se seguiram viram Trejo afastado dos olhos de Castillo.

Um amigo do ator disse que ele sofreu um hematoma no olho direito e as mãos vermelhas e inchadas depois que pessoas pisaram nele enquanto o seguravam.

Trejo não se importou muito com o incidente, pois riu da luta sem jeito.

“Eles não podiam me machucar, foi triste, eu ficaria envergonhado se batesse em um homem de 80 anos que ainda fala e ri”, disse Trejo.