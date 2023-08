Mercados europeus abertos para fechar, ganhos, dados e notícias

17 minutos atrás

Os preços das casas no Reino Unido subiram 1,7% no ano até junho Informação Do Escritório de Estatísticas Nacionais. O número foi uma queda em relação ao aumento de 1,8% registrado em maio, a menor alta desde julho de 2020.

O preço médio das casas no Reino Unido em junho foi de £ 288.000 (US$ 367.000), £ 5.000 abaixo do pico recente em novembro de 2022.

Londres teve a menor variação percentual anual no Reino Unido, com os preços caindo 0,6%.

– Hannah Ward-Glenton