Samsung está lançando seu programa beta One UI 6

Depois de algum atraso, Samsung anunciou a introdução de Seu programa beta para One UI 6, sua versão do Android baseada no lançamento do Android 14 deste ano. Os principais recursos para esta próxima revisão são design simplificado e mais opções de personalização.

De acordo com um comunicado de imprensa da Samsung, no design, “muitos elementos foram alterados para criar uma aparência mais moderna”. Isso inclui uma nova fonte padrão e um novo emoji que você pode usar no teclado Samsung. A empresa também reformulou a aparência do Quick Panel para que você possa acessar facilmente os recursos mais usados.

Aqui estão algumas capturas de tela mostrando o que você pode esperar no One UI 6 da Samsung. Imagem: Samsung

Em termos de personalização, o One UI 6 permite escolher telas de bloqueio específicas vinculadas a modos e rotinas específicas, semelhante ao que você pode fazer com as telas de bloqueio e modos de foco do iPhone.

Infelizmente, o One UI 6 beta estará disponível apenas na linha Galaxy S23 para começar – se você for buscar um dos mais recentes carros-chefe da Samsung, está sem sorte por enquanto. Se você possui um telefone S23 e está nos EUA, Alemanha ou Coréia do Sul, agora será convidado a “participar” do programa beta One UI 6.

Atualização em 10 de agosto, 12h17 ET:Samsung disse no limite O One UI 6 beta sob a proibição será lançado na quinta-feira, mas ainda não está disponível. Nossa história original segue; Atualizaremos mais detalhes e informações de tempo assim que estiverem disponíveis.