Mercados asiáticos misturados depois que os EUA chegaram a um acordo sobre o teto da dívida, as ações japonesas atingiram o nível mais alto desde julho de 1990

29 minutos atrás

As ações de tradings japonesas, serviços de suprimentos e ações de tecnologia lideraram os maiores ganhos no índice Nikkei 225 do Japão na segunda-feira, com o índice subindo 2% na abertura e 1,32% no final do pregão.

A empresa de ótica e imagem Nikon avançou 4,51% para liderar o índice, enquanto a fabricante de equipamentos de semicondutores Advantest foi a segunda maior ganhadora, com alta de 4,18%.

Outros nomes na lista dos principais ganhadores incluem os conglomerados comerciais Sumitomo Corporation, Mitsubishi Corporation e SoftBank Group.